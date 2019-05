El intercambio comercial con Brasil en abril arrojó un saldo positivo de US$ 4 millones explicado por el desplome de las importaciones del 45,9% interanual por un total de US$ 904 millones, frente a exportaciones por US$ 908 millones (-6,6%).

El comercio bilateral totalizó así US$ 1.812 millones en abril, 31,4% inferior al valor registrado el año anterior; y el leve superávit en el saldo comercial contrasta con los US$ 698 millones de déficit de abril de 2018.

De esta manera, el país acumula cinco meses de superávit consecutivos, según datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, citados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

A su vez, la consultora Ecolatina proyectó para este año un superávit cercano a los US$ 900 millones como consecuencia de una dinámica importadora contractiva que mostraría una lenta desaceleración, sumado a exportaciones que cerrarían el año con un avance consolidado.

"De esta forma, se alcanzaría el primer superávit en el intercambio bilateral de bienes desde 2003, aunque más no sea por un retroceso importador: las exportaciones no llegarían al nivel de 2014", argumentó.

Respecto del resultado de abril, la consultora precisó que "la marcada caída de las compras a Brasil se explica, por un lado, por la nueva ola de volatilidad vista en el mercado cambiario, a lo que se suma un nivel de actividad deprimido en el plano local que presiona sobre las importaciones de bienes intermedios y de capital", indicó Ecolatina.

La consultora detalló que las principales bajas en el rubro importaciones se dieron en: hierros, aluminios, plásticos, papel y cerámicos. "Todos ellos insumos clave para la industria manufacturera y la construcción, dos de las ramas más afectadas por la recesión en nuestro país", agregó el informe.

Por otro lado, el retroceso de las exportaciones dejó ver sus mayores caídas en vehículos de pasajeros y autopartes (industrias cuya rentabilidad se vio afectada por la imposición de derechos de exportación adicionales en septiembre de 2018, medida que dejó ver sus efectos sobre las colocaciones en el exterior durante los últimos meses), combustible, aceite de girasol y trigo. "Esta dinámica respondió al constante recorte de perspectivas de crecimiento para el PBI brasileño, que pasaron de más de 2,5% a comienzos de año a menos de 2% en el promedio de abril, sumada a la depreciación del Real (+1,2% el mes pasado, en una economía casi sin inflación) que limita el poder de compra externa de la principal economía del Mercosur", precisó el trabajo.