Obligado a contener el dólar para evitar que sume más presión sobre la inflación, y ante un fuerte desarme de cartera de inversores extranjeros, el Banco Central tuvo que sacrificar ayer 1.471,7 millones de dólares de sus reservas en lo que fue la venta de divisas más alta, al menos, desde la salida de la convertibilidad. Los factores que desde la apertura de la rueda alimentaron la demanda fueron, por un lado, una nueva suba de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que en el caso del título a 10 años llegó a 3,035% (lo que está provocando un flight-to-quality y la consecuente devaluación de todas las monedas emergentes), y por otro, una ola de venta masiva de Lebacs por parte de inversores externos, anticipándose a la entrada en vigencia del impuesto a la renta que desde hoy comienzan a pagar por esas letras.

Ante ese combo letal, el organismo monetario comenzó a ofrecer dólares desde la apertura, planchando el precio mayorista en $20,26 y el de las pizarras a $20,55. Así, los inversores extranjeros tenían un doble motivo para vender sus letras y pasarse a dólares, más observando que el BCRA -obligado a ponerle un techo- les ofrecía un precio más que tentador para refugiarse en la divisa estadounidense.

A los inversores que salieron tanto de Lebacs como de otros títulos en pesos, se sumaron las empresas, alimentando aún más a la demanda de dólares. "Los compradores sabiendo que el único vendedor de los dólares para los mayoristas era el BCRA a un precio subsidiado de $20,26 era negocio para pagar sus obligaciones de fin de mes, de empresas de todo tipo de actividad, como también los atesoramientos de las mismas, adelantando la fecha del cierre de las operaciones por la ventaja del precio mencionado", explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios en su informe diario. El volumen operado en el mercado de cambios marcó un récord histórico de u$s2.169 millones, una suba de 83% respecto el día previo.

"No es un tema sólo local, es internacional, el real está en 3,50 por dólar, en los últimos días hubo presión sobre el peso mexicano y el dólar se está fortaleciendo contra muchas monedas", explicó Santiago López Alfaro, socio de la consultora Delphos Investment. "Hace un par de días que las monedas emergentes no vienen bien, en un contexto en que el Banco Central local quiere frenar la inflación con un dólar anclado", agregó.

Para Federico Furiase de Eco/Go, lo que se dio fue un combo de shock externo con una economía local que está más expuesta a eso. "El déficit creciente en la cuenta corriente, el impuesto sobre las Lebacs y la incertidumbre entorno a si el BCRA tiene o no grado de libertad para subir la tasa de interés si la inflación no baja a partir de mayo es lo que hace que esté más expuesta que otros países de la región", señaló.

Los números

La venta masiva de Lebac se reflejó en la tasa de la letra más corta, que pasó del 26,5% a más del 27% y en el volumen operado, que fue de aproximadamente $45.000 millones, el doble de lo que se opera habitualmente en esa rueda. Además, el Banco Central ayer no participó de ese mercado lo que no sólo muestra que el volumen es genuino de operaciones entre privados sino que revela que el precio fue producto de la fuerte venta de letras y no que el organismo monetario haya subido el rendimiento para intentar frenar al dólar.

A comienzos de mes, la AFIP reglamentó, a través de la Resolución General 4227, el impuesto a la renta financiera para extranjeros, en donde imponía una alícuota del 5% sobre los intereses obtenidos con las Lebac en pesos cuando los inversores residan en países cooperantes y del 35% cuando tengan domicilio en otras jurisdicciones.

Se estima que del stock total de Lebac, que a la fecha se ubica en $1.237.740 millones, cerca de un 8% está en manos de inversores extranjeros, o sea unos $99.020 millones (u$s4.887 millones). Un dato que ayer circulaba en las mesas de dinero fue que un banco salió a vender Lebac y luego se pasó de pesos a dólares por u$s160 millones. "Eran todos inversores de afuera", comentaron en una mesa.

Para hoy, y al menos durante el corto plazo, se espera que la demanda sobre el dólar se mantenga firme. "Vamos a seguir viviendo unos días difíciles. La presión va a seguir porque afuera esta un poco pesado los mercados emergentes", destacó López Alfaro. Habrá que ver cómo responde el BCRA y si acompaña la intervención con alguna señal que ponga paños fríos en una city convulsionada.