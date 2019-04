El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, participó ayer como orador en un evento organizado por el Council of The Americas, en donde aseguró que "el principal objetivo" de la autoridad monetaria es "recuperar la estabilidad de precios". "Frente a los últimos números de inflación no hay que desalentarnos, sabemos que el camino es largo pero la constancia rendirá frutos", explicó el funcionario.

Estuvieron presentes el vicepresidente primero Gustavo Cañonero, el subgerente general de Investigaciones Económicas Mauro Alessandro, y el Embajador Argentino en Estados Unidos, Fernando Oris De Roa.

Sandleris y Dujovne tendrán por separado reuniones con el subdirector gerente del FMI, David Lipton, con quien analizarán otorgar al BCRA una mayor flexibilidad en las intervenciones del mercado cambiario, para defender la estabilidad del tipo de cambio y evitar una nueva corrida.

La actividad de Sandleris del jueves se completa con su participación en la primera sesión sobre economía global de la reunión G20, y con una reunión con David Lipton, primer subdirector gerente del FMI, tras culminar los encuentros con inversores que compartirá con Dujovne.

Luego, participará de la segunda sesión de la reunión del G20 y completará sus actividades con una reunión bilateral con la Reina Máxima de Holanda, y más tarde lo hará con los países miembros del FMI, encuentros que se continuarán durante el sábado.

Por otro lado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también dará el presente en la reunión de primavera de los organismos multilaterales de crédito, con el foco puesto en mantener la continuidad del financiamiento del Banco Mundial para las obras iniciadas en la cuenca Matanza-Riachuelo.

Frigerio suena como posible presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), aunque desde su entorno aclararon que "para nada" tiene la cabeza puesta esa posibilidad, porque aún resta definir toda la estrategia de la campaña de este año.