Productores de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, ya solicitaron a las autoridades declarar la emergencia agropecuaria por la sequía y esperan que se haga lo mismo a nivel Nación. Plantearan que se postergue el vencimiento de créditos y pagos de tarjeta con las entidades bancarias por doce meses.

El campo ya tiene asumido que el daño en la cosecha tanto de soja como maíz es "irreversible". En pocas palabras sabe que lo que había estimado producir por hectárea no le alcanzará para hacer frente a sus gastos.

"Hoy (por ayer) le pedimos a las autoridades declarar en forma urgente la emergencia en toda la provincia de Santa Fe", afirmó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe; Carlos Castagnani a BAE Negocios.

Castagnani señaló además que se planteara a la mesa de enlace un pedido para prorrogar el pago de los vencimientos con bancos, debido al alto pasivo que tiene el productor, el cual no podrá afrontar. Deberá haber por parte del Gobierno alguna ayuda financiera".

Por su parte desde Buenos Aires, fuentes tanto de Agroindustria como de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), confirmaron que ya se presentaron pedidos por: Bragado, Navarro y Alberti. Además se sumaran en breve: Tornquist, 25 de Mayo y Pergamino. Hay mucho intercambio de información para no errarle en la documentación, agregaron los consultados.

Entre Ríos es otra de las zonas afectadas. "Hace 15 días solicitamos la ayuda de la provincia dado que calculamos un daño en soja y maíz por u$s500 millones", aseguró Raúl Boc-Ho, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.

El dirigente se mostró confiado en la ayuda que les ofreció el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere sobre interceder con el Banco Nación, pero "deberá evaluarse un mecanimo por parte del Gobierno para con los bancos privados. La capacidad de pago del productor será nula", adelantó Boc-Ho.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, donde se encuentra la provincia de Córdoba, su presidente Gabriel De Raedemaeker, subrayó que ya le pidió a las autoridades locales la "extensión" del impuesto inmobilario que vencía en febrero y esperan la semana próxima tener "una aproximación de las áreas afectadas por la sequía".

Ahora sólo resta esperar que las provincias no duden en firmar la postergación de las deudas. Aunque eso no bastará para solucionar la problemática que se viene. Deberá entonces el Estado darle una mano al campo. Está en juego no sólo su subsistencia sino y más aún, la campaña 2018/2019.