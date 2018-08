El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, aseguró ayer que su provincia está dispuesta a hacer el ajuste que pide el Ejecutivo, siempre y cuando sea "compartido" y se elimine la concentración de subsidios a los servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Si hay que hacer un sacrificio, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Córdoba sabe que se tiene que sacrificar y hacer el esfuerzo. Estamos dispuestos", señaló el mandatario al cerrar el Coloquio Industrial de la UIC.

"Lo que queremos es que el esfuerzo sea compartido. No puede ser que los subsidios estén concentrados en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Que los subsidios al transporte sumen $100 mil millones al año y que mientras nosotros pagamos el boleto $18, allá recién ahora lo van a llevar a $11", cuestionó el gobernador.

En ese sentido, Schiaretti recordó que "la Capital tiene el mayor PBI de América Latina" y aclaró que "no tengo problema en que la Nación pague obras" si estas se reparten un 70/30 con los distritos.

"Me parece que esto es claro para encauzar el debate sobre el presupuesto", siguió el mandatario cordobés, en referencia a la ley de leyes que deberá negociar la Casa Rosada con los gobernadores para poder presentarla en septiembre.

"En Córdoba tenemos una situación fiscal sana. Pero a veces se piensa más en la próxima elección que en los problemas del país", resaltó acaso en un tiro por elevación al Ejecutivo.

Schiaretti insistió en que el ajuste "sea equitativo" y "que se piense en la realidad de las dificultades que tiene la gente".

"Yo no se que voy a hacer el año que viene, si seré candidato o no. Mi responsabilidad es que la crisis impacte lo menos posible. Las elecciones están lejos, en ultimísimo plano. No hay margen para especular con el futuro político", cerró el mandatario.