En el marco de un diciembre ilíquido, tanto por cuestiones estacionales como por el cambio en el cómputo de encaje, se espera que esta semana aumente la presión sobre las tasas, ya que son los últimos cuatro días para que los bancos salgan a buscar pesos para cumplir con el requisito del Banco Central. En paralelo, operadores prevén que en estos días se profundice el proceso de dolarización que se viene registrando desde hace más de una semana, como parte de la cobertura clásica de empresas e inversores antes de fin de año, que buscan evitar quedar posicionados en moneda blanda.

La semana pasada el call entre bancos llegó a superar el 31% y finalmente el viernes quedó en torno al 28% anual. Para esta semana podría moverse en esos valores, aunque depende en gran parte de lo que haga el organismo monetario. En las últimas ruedas, de hecho, después de haber expandido casi 130.000 millones de pesos en la licitación de Lebac salió a absorber pesos tanto con la venta de sus títulos en el mercado secundario como a través de la rueda de pases. Si esta semana hay escasez de pesos en el mercado, hay quienes creen que el BCRA saldrá a inyectar liquidez al mercado comprando Lebac a los que requieran liquidez.

La semana pasada, después de la licitación de Lebac, la cuenta corriente de los bancos en el Central registró un aumento de $85.008 millones en un sólo día, la mayor suba diaria desde mediados de junio. Eso refleja el desarme de Lebac de los bancos para cumplir con la nueva exigencia de encajes, que este año volvió a ser mensual para diciembre, cuando se venía computando de manera trimestral, junto con enero y febrero.

El dólar, en tanto, trepó 49 centavos la semana pasada, hasta el récord de $18,34, marcando su mayor suba en cinco meses. "El rearme de posiciones y las necesidades de cobertura tuvieron pleno impacto en la cotización del dólar", explicó Gustavo Quintana.

Para esta semana se espera que continúe la dolarización de cartera de inversores y de empresas, que prefieren pasar año nuevo en dólares, un clásico de la city porteña.

Hoy, política monetaria

En paralelo, hoy se reúne el Comité de Política Monetaria del BCRA y se espera que mantenga sin cambios la tasa de referencia, que se ubica en 28,75%. "No tiene margen para bajar la tasa porque estás en contexto de presión cambiaria y todavía quedan suba de tarifas por delante", explicó Federico Furiase, economista y director de Eco/Go. "El nuevo objetivo va a ser bajar la inflación núcleo de la zona de 1,5% al 1% en abril y ahí recién va a poder haber un relajamiento en la política monetaria", agregó

Por su parte, Amilcar Collante, economista y miembro de CESUR (Centro de Estudios Económicos del Sur), coincidió en que no habrá cambios en la tasa de política monetaria, no sólo hoy, sino en los próximos meses. "Recién a partir de marzo o abril puede ser que empiece a mover más significativamente la tasa. Antes puede haber alguna señal simbólica, de 0,25 puntos, pero no una baja fuerte", explicó.

En tanto, el viernes de esta semana, el Banco Central presentará a través de un informe sus objetivos respecto del desarrollo de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria para el año 2018.