En la penúltima rueda antes de las elecciones, la incertidumbre volvió a golpear fuerte sobre las reservas internacionales del Banco Central. Los intentos de la autoridad monetaria por controlar la creciente presión sobre el dólar, que cerró a $63,34, y la salida de depósitos en moneda estadounidense ayer generaron un agujero de US$883 millones en las arcas de la entidad.

El derrape de ayer abonó la idea, que ya venía corriendo fuerte en el mercado en los últimos días, de un endurecimiento del cepo después del domingo. Fuentes del sector financiero deslizaron ayer que el BCRA ya tendría listo un plan para restringir aún más la compra de divisas desde la próxima semana. "Con este nivel de caída no queda otra que un cepo a lo Cristina", indicó un banquero. Desde las PASO, la pérdida de reservas alcanza los US$21.050 millones, dejando las tenencias en niveles de junio de 2017.

"La verdad que no tiene muchas más herramientas el Gobierno: tiene los mercados internacionales cerrados, el FMI que le frenó el desembolso, cero confianza y hay una caída en la demanda de dinero importante. Ya es un secreto a voces que habría mayores restricciones, ahora hay que ver hasta dónde llegan teniendo en cuenta que desde el límite actual de US$10.000 a cero tenés un amplio margen", señaló el analista financiero Christian Buteler.

A pesar de los esfuerzos del BCRA, el dólar minorista se disparó hasta un promedio de $63,34 ayer y el mayorista alcanzó los $59,45, su nivel más alto desde las PASO.

En sus intentos por contener el avance de la divisa, el Central volvió a apelar a las subastas ayer. A las 12 realizó la primera licitación, por US$ 200 millones, de los cuales adjudicó US$ 115 millones a un precio promedio de $ 59,34. Una hora después volvió a ofrecer por esa vía otros US$200 millones y el mercado se llevó sólo US$ 61 millones prácticamente al mismo precio anterior.

Con intervalos de casi una hora llevó adelante dos subastas más, también por US$200 millones cada una, y entregó US$94 millones a $59,387 y US$76 millones a $59,63.

También vendió otros US$ 300 millones de forma directa, según operadores.

Con la fuerte presencia del BCRA, el volumen total operado llegó a US$1.004 millones, lo que significó un incremento de 11% respecto del miércoles y el mayor monto diario negociado desde agosto.

En lo que va de la semana el dólar acumula una suba de $2,60, empujado por la incertidumbre electoral y la expectativa de más controles después del resultado del domingo.

El índice de presión cambiaria que elabora la consultora Elypsis trepó 13,8% en cuatro días, "impulsado por otra ola de dolarización de carteras de los inversores institucionales con vistas a la elección del domingo".

En un contexto dominado por la incertidumbre electoral, el contado con liquidación -que utilizan las empresas para hacerse de divisas mediante al compra de bonos y acciones y su posterior venta en el exterior- se ubicó en $76,7 ayer, con una brecha con el oficial del 33 por ciento.