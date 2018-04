Un informe privado reveló que la Argentina necesitaría incrementar sus exportaciones en un 135% en los próximos 3 años si la pretensión de equilibrar el déficit externo es una meta concreta para el Gobierno, desde un presente donde la administración Cambiemos aparecen luces de alarma encendidas en materia económica. El paper al que BAE Negocios tuvo acceso, elaborado por los economistas Mariano Kestelboim y Pablo Singerman remarca que la coyuntura incluye errores en las proyecciones oficiales las cuales surgen de comparar el saldo de la blanca comercial con los valores que se habían proyectado para el Presupuesto 2017. "Se aprecia que hubo una subestimación del déficit comercial de u$s 6.649 millones ya que el saldo proyectado había sido de 1.866 y en realidad los números concretos fueron u$s 8.515 millones, lo que implica casi 5 veces más de la previsión", subrayó Kestelboim.

En el Presupuesto Nacional del corriente año hubo una corrección parcial y se estimó el déficit comercial en u$s 4.500 millones, de todas formas el valor registrado resultó el doble. Con lo cual en 2018 el Ejecutivo Nacional y su equipo económico consideran que el saldo de la balanza comercial tendrá un déficit de u$s 5.600 millones. Singerman recalcó que en consecuencia de los errores de arrastre que significó la estimación de 2017 y de acuerdo al rojo en lo que va del año "la proyección del déficit comercial es de u$s 11.500 millones".

En comparación a datos históricos la balanza comercial de 2017 tuvo un "rojo" de 8.515 millones, consagrando de esta manera el peor número desde 1994, algunas simetrías con la política de aquel momento, no son mera casualidad para los analistas. La explicación sobre datos duros destacó que la consecuencia del alarmante registro del año pasado se explica en el 17,2% de incremento interanual de las importaciones, mientras que las exportaciones cayeron un 1,2%, registros que son medidos en dólares constantes desde 2017, remarcaron ambos economistas.

La suba de importaciones ha generado desde 2015 a la fecha, el deterioro de la industria nacional, donde textiles, industria y alimenticias ofrecen más que reflejos. "Para los últimos 12 meses, hablamos de marzo de 2017 al pasado febrero el saldo acumulativo agravó más el escenario, y explica el déficit comercial de u$s 10.0077 millones", comentó Kestelboim.

Además del lenguaje técnico y el detalle analítico de resultantes y resultados, los analistas que elaboraron el informe resumen casi en métrica de un tweet y respecto de una pregunta "apta para todo público" el detalle de la investigación sintetiza "cuánto deberían crecer las exportaciones para que la economía argentina no colapse".