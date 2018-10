El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Mariano Mayer, consideró que "la única forma de bajar la pobreza es generar empleo en el sector privado", y remarcó que para ello "se necesitan 300.000 nuevas pymes en todo el país".

"Nos vamos acercando a ese objetivo y las pymes representan un rol fundamental porque son la principales creadoras de empleo, y de empleo nuevo. No solo es importante que las pymes existentes crezcan, sino que necesitamos más pymes", enfatizó.

El funcionario sostuvo que "Argentina tiene un problema de densidad empresarial", porque indicó que "hay pocas pymes per cápita concentradas en pocas provincias". Además, remarcó que "hay una baja natalidad de empresas", y precisó que "en los últimos cinco años la creación de empresas vino decayendo junto con la caída y el estancamiento del empleo en el sector privado".

"Necesitamos 300.000 pymes nuevas en todo el país. El emprendedorismo no es un tema de moda ni una cuestión simpática, sino necesaria", afirmó Mayer, al disertar en el primer seminario "Bank Pymes", organizado por la revista Bank Magazine.

En tanto, la presidenta del Fondo de Garantías de la provincia de Buenos Aires (Fogaba), Magdalena Aguirre, destacó que el organismo viene trabajando "fuertemente en la inclusión financiera", porque subrayó que "sólo el 30% de las pymes llega al financiamiento en Argentina". Aguirre precisó que "el 95% de las empresas en Argentina son pyme", y añadió que "en la provincia de Buenos Aires ese porcentaje llega al 97%".

Sin embargo, sostuvo que "siete de cada diez pymes no acceden al financiamiento, no pueden ampliar su línea de producción, no pueden contratar gente ni dinamizar la economía".

Además subrayó que estas pymes "se financian a tasas enormes por afuera del mercado", y afirmó que "ahí es donde el Fogaba tiene mucho por trabajar para incluirlas".