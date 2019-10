Empresarios industriales confirmaron la extensión de la cadena de pago y alertaron por la "fuerte posibilidad" de que el escenario empeore si el mercado fuerza una nueva devaluación del peso ante el dólar. De hecho, se instaló una fuerte desconfianza sobre los pagos prometidos para diciembre debido a la "inestabilidad que se vive con la paralización de la producción y las compras".

La presión sobre el dólar que generó la pérdida de reservas del Banco Central no sólo le agregó tensión a una "inminente devaluación" sino que puso en duda el futuro mediato de la economía doméstica, a partir de un faltante más grave de divisas para hacer frente a un cambio de políticas.

"Es realmente grave lo que está ocurriendo porque no es incertidumbre política sino la expresión del fin de un ciclo en donde los negocios financieros no quieren perder sus privilegios. Las industrias no tenemos materia prima, se paralizó la producción y ya no son las ventas las que no se mueven sino que es mejor no vender para no perder", le confesó a este diario un integrante de la cúpula de la UIA.

El temor de los industriales es que el frente externo se agrave ante el achique de las reservas y deje un margen más acotado para mejorar las condiciones para un cambio de expectativas en el desarrollo productivo y en las inversiones, según grandes y pymes.