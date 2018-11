El BCRA volvió a absorber una buena cantidad de pesos, tras una semana de emisión fuerte que dejó alrededor de $200.000 millones en la calle y que alimentó una devaluación del tipo de cambio de 7%. Por eso ayer la baja de tasa de las Leliq volvió a quedar en una virtual pausa, con una disminución marginal de 0,06 punto. El efecto fue una nueva baja del dólar, esta vez de apenas 5 centavos. El segundo día consecutivo de pax cambiaria.

Otra de las causas que explicó el desempeño bajista del dólar fue la licitación de Letras del Tesoro que se realizó ayer. Analistas del mercado destacaron que por esa vía mejoró la oferta de divisas. El carry trade hizo su trabajo de corto plazo. Para el director de ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo, hubo una buena explicación del alto volumen de operaciones: "Los ingresos de inversores estuvieron a la orden del día ya que había opciones de hacer Letes en dólares a 193 días y Lecap a 116 días, lo que alentó las ofertas de dólares que ingresaron hoy al sistema, batiendo el récord operado del mes".

Finalmente la licitación de Letes, Lecap y Bote 2020 fue relativamente exitosa. El Tesoro logró mantener la tasa de las Letes, que se pueden comprar en pesos y que se cobran en dólares en 4,75%; y logró una renovación de 75,9%. El número es menor al que había logrado en la licitación anterior, del 14 de noviembre, cuando había logrado rozar una renovación del 100%.

"No estuvo mal, en el programa financiero el supuesto de renovación era del 60%. En los meses pasados había menos atractivo, menos demanda. En estas últimas dos licitaciones, si bien bajó el porcentaje de renovación, se siguió viendo confianza en el cumplimiento de corto plazo. Lo que preocupa es cómo se van a renovar estas mismas Letras el año que viene, porque esas van a vencer después de las elecciones", afirmó el flamante director de la consultora LCG, Guido Lorenzo.

Coincidió el director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez. Ahí una clave respecto a las Letras del BCRA, las Leliq. Ayer el Central logró absorber pesos pero la tasa no subió. Según Caamaño Gómez la explicación aparece por el lado de la confianza de corto plazo. Si el mercado cree que en el corto habrá estabilidad, la tasa de interés que exige para entrar en Leliq y no irse a dólares no sube.

"Veníamos del infierno. De una crisis de balanza de pagos. El FMI puso una torta de plata. En el peor de los casos el quilombo pasó para adelante pero la expectativa de corto es mejor. La política monetaria es transparente y contractiva. La emisión no va a tirar mas leña al fuego. Y además la crisis hizo mucho del trabajo sucio. La expectativa mejorará por lo menos durante un tiempo", dijo.

La que sufrirá un poco más, entonces, será la actividad productiva. El BCRA venía convalidando una baja de las tasas de interés que, si bien no era extremadamente veloz, era sostenida. La semana pasada entre ese efecto y el del desarme de Lebac hubo una emisión de alrededor de $200.000 millones, es decir el equivalente a u$s5.000 millones, que tenía el potencial de ir a presionar sobre el precio de la divisa. La devaluación de casi 7% generó alarma y el propio Central avisó que iba a hacer todo lo necesario para absorber. Eso se vio ayer y anteayer.

"La semana pasada hubo una bruta expansión monetaria y el dólar se escapó sobre la hora. Esa emisión se comió todo lo que había sobrecumplido la meta de base cero y el 6% de margen que tiene para emitir en diciembre. Ahora tenía que contraer no sólo por el dólar sino para poder cumplir la meta. El mes que viene además va a tener que emitir por el desarme de Lebac", reseñó Caamaño Gómez.