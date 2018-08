El oficialismo busca por estar horas avanzar en un acuerdo que le de vía para el debate del proyecto de ley de semillas que a la fecha aún no ingreso a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. Hasta ahora cuentan con 16 votos a su favor y necesitan al menos 2 bancas más para conseguir el dictamen.

Se trata de los puntos al que acordaron la industria y algunas entidades del campo. Sin embargo, el paper que está en manos de los diputados de la Comisión no fue impulsado por el Ejecutivo, que entiende que el tema es muy sensible como para avanzar. Por eso se espera que sean otros la que la motoricen y así no quedar expuestos en caso de que el mismo no llegue a buen puerto.