"Es lógico que no llegue el desembolso de septiembre, por u$s3.000 millones, porque Argentina no pasó la primera revisión. Entonces a la plata no te la dan si no cumplís. No se cumplieron las metas pautadas, porque eran incumplibles y de hecho no se entiende cómo se firmó ese primer acuerdo", afirmó el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el desembolso no llega porque "se está negociando un nuevo y mejor acuerdo". El problema, afirman los analistas del mercado, es que la no llegada de los dólares implica mayores incertidumbres en un contexto en el que ya había mucha volatilidad.

El analista financiero, Christian Buteler, coincidió con Nielsen y fue crítico: "Debe ser difícil explicarle al Directorio Ejecutivo del FMI el cambio de un plan que se arregló hace apenas 60 días. Yo creo que se va a alcanzar un mejor acuerdo en el sentido de que va a tener mejor asistencia, lo que puede ser o más plata o que te adelanten todo lo ya pactado o que haya alguna línea para poder utilizar en dólares para contener al tipo de cambio. Mejores condiciones en ese sentido, cabe esperar. Pero con mas ajuste, claro. Va a ser duro el ajuste. Y en el mientras te comés estos delays que generan incertidumbre".

Por su parte, Nielsen dijo: "No es normal que no se haga un desembolso, es un problema gravísimo y se da por no pasar la primera revisión. ¿Con qué cara se va a al Directorio a proponer un nuevo ajuste por parte de un cliente que no pasó la primera revisión del ajuste anunciado?". Y agregó: "No se cumplió la meta inflacionaria, la de reservas netas y sobre todo el compromiso de rescatar las letras intransferibles del Tesoro que están en poder del BCRA. El ajuste fiscal no alcanzó para hacerlo".