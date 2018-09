Luego de la fuerte baja en los reintegros a la exportación de automóviles dentro del Mercosur, en especial a Brasil, las automotrices recibieron una compensación. El ministro de Producción, Dante Sica, les aseguró que los beneficios para el resto de los mercados del mundo no serán recortados en el mes de enero, como estaba previsto.



Fuentes del complejo automotriz consultadas por BAE Negocios señalaron que de acuerdo con las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Producción se resolvió: "para equiparar el daño que se produce con Brasil, no nos van a reducir los reintegros para los mercados extrazona". Hoy, la devolución de impuestos ronda el 6,5% sobre el valor de las exportaciones.



Hace semanas, aunque las negociaciones se extendieron arduamente durante días, finalmente el Gobierno bajó de 6,5% a 2% los reintegros intra Mercosur, con el agravante de que al estar Brasil, es el mayor socio comercial, y pilar para que la industria no se derrumbe. En las terminales nucleadas en la cámara Adefa la preocupación es tan grande que "los costos van a subir y los precios de venta para el exterior también”. “Para nosotros es muy malo por un tema de previsibilidad hacia las casas matrices y porque (el reintegro) lo tenías contemplado en los planes de negocio de las nuevas inversiones", manifestaron desde las empresas.



En esta dirección, insistieron en un clima de mucha bronca en que "es un impacto económico importante y puede no hacerte rentable el proyecto. De ninguna manera el tipo de cambio te compensa la baja. Además son dos cosas distintas: una es un tema cambiario y coyuntural; y otra, un tema impositivo que todos los países tienen para que no exportes impuestos".