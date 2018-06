A tres días de que se inicie el campeonato mundial de fútbol Rusia 2018, Cambiemos no logró a la fecha presentar en la Cámara de Diputados el proyecto para modificar la actual ley de semillas. Faltan “acuerdos básicos” que garanticen su pronta aprobación.

Las diferencias según las fuentes consultadas existen tanto en el radicalismo como en el PRO. Muchos diputados tienen sus propios proyectos. Todos reconocen que no se puede hacer una ley que responda a los “intereses” de una empresa y proponen que no sólo debe preservarse el uso propio; sino que además, y aquí esta el problema mayor, que es la iniciativa sea de “orden público”.

“ Se ha decidido pedirle al Ejecutivo que revea la propuesta y vuelva a lo que supo presentar en diciembre de 2016”, señalaron las fuentes que a la vez agregaron no entender “porque se cambio algo que ya había sido acordado por el mismo Gobierno”.

Puntualmente significa que el contrato que puedan llegar a firmar productores y empresas, esté bajo la atenta mirada del Estado.

Por lo pronto “el consenso no está. Sino ya estaríamos hace rato con la ley presentada y a punto de salir antes que inicie el mundial, y no es asi”, afirmó la fuente consultada que resaltó “que hace falta un debate serio dentro de Cambiemos”.

De la vereda de enfrente y como era de esperar los diputados del FPV decidieron la semana pasada apoyar el proyecto que presentará esta semana la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), mostrando una vez más la diferencia que hay con las demás entidades del campo que le dieron el visto bueno a la iniciativa del Gobierno y las empresas.

En esencia la norma impulsada le pone un freno al cobro de la regalía extendida proponiendo que se pague una sola vez y al momento de comprar la bolsa fiscalizada.

Este tira por la borda la existencia de la actual doble vía. Es decir que se pague por el lado de ley de semillas y patentes.

Además sigue con el derecho al uso propio que tiene la actual ley. Es decir que si un productor compra determinada cantidad de toneladas en una campaña y al año siguiente no lo modifica, no pagará por ella. La misma no tendrá limítes en cuanto a los tiempos.

Además pide que el Estado ponga su granito de arena. Es decir que baje el costo fiscal de las semillas por dos vías. Una es disminuyendo el IVA como paso con los fertilizantes al 10,5% y la otra, la reducción en el impuesto a las ganancias sobre la factura de la simiente fiscalizada.