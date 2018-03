Mañana, cuando el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reúna para definir la tasa de referencia, la dejará sin cambios, en 27,25% anual, nivel en que se ubica desde el 23 de enero último y podría mantenerla así hasta el mes de mayo. Eso está más que descontado por los analistas y economistas de la city, que volverán a poner el foco en cada palabra que use el organismo monetario en el comunicado final, que en las últimas reuniones fue ganando protagonismo.

Un mes atrás, el comunicado de política monetaria fue el vehículo que usó el Central para reconocer que el proceso de pass through que se daba por la suba del dólar, algo que siempre negó la actual conducción de la entidad. Hace quince días, el Comité de Política Monetaria recurrió al statement para explicar sus intervenciones en el mercado de cambios y llevar el mensaje de que seguiría vendiendo por temor a que una suba del dólar tenga "el potencial de ralentizar el proceso de desinflación", según las palabras que usó el Central.

"Me parece que va a seguir en esa línea, reforzando el argumento que intervienen para moderar el traslado a precios de la suba del dólar en un contexto de suba de tarifas, y que no volverán a relajar la política monetaria hasta estar convencidos que el proceso de desinflación tomó una trayectoria más alineada con los objetivos buscados", explicó Federico Furiase, director de Eco Go y profesor en la Maestría de Finanzas en UTDT, quien cree que el BCRA no tiene margen para retomar la baja de tasas antes de mayo o incluso junio. "Para lograr una baja de la inflación, el BCRA deberá convencer al mercado que tiene el timón de las tasas de interés para reaccionar si las expectativas de inflación siguen ajustando al alza tras la suba de tarifas y del dólar", agregó.

Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, coincide en que durante abril seguirá la pausa en el proceso de baja de tasas y que para que el recorte se dé en mayo dependerá de cómo sigan evolucionando el dólar y la inflación. "En los comunicados está reconociendo que hay un pass through hacia la inflación, así que si baja la tasa iría en contra de esa estrategia", destacó y sostuvo que incluso, con la presión que hay sobre el dólar, el Central hasta debería subir la tasa, sino fuese por la decisión que tomaron en la Casa Rosada de seguir con los recortes.

En ese sentido, Furiase asegura que "cada vez se torna más difícil no justificar un aumento de tasa con la aceleración en el margen de la inflación núcleo".

Cuando en el Central comenzaron con los comunicados quincenales de política monetaria apuntaban a cuidar cada palabra utilizada para que sea leído con la misma minuciosidad con la que se analizan las palabras en cada minuta de la Reserva Federal. Si bien está lejos de llegar a ese punto de que se tenga que analizar el mensaje entrelíneas, poco a poco el statement local comenzó a dar definiciones de lo que piensa la cúpula del Central.