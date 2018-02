El mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario(BCR) cerró ayer en calma por los inconvenientes logísticos para la entrega de la mercadería. La negociación se vió dañada por las protestas de camioneros autoevacuados que protestan en las rutas por un ajuste en las tarifas que perciben vuelcan la carga de granos de muchos camiones y hasta llegan a incendiar vehículos.

En cuanto ofertas de compras, los cereales recortaron sus valores, mientras que en soja directamente no se conoció oferta abierta. Mientras que en el Mercado a Término de Rosario (Rofex), el contrato de Soja Fábrica Mayo 2018 cotizó a u$s 270,8 la tonelada.

El valor ofrecido por maíz con entrega en marzo cayó a u$s 158 la tonelada y quedó en 3000 pesos la tonelada por entrega inmediata y y la oferta por trigo contractual fue de $ 3.350 la tonelada. En la jornada de ayer, el mercado de Chicago cerró con bajas: los futuros de soja presionados por ventas técnicas y por pronósticos de lluvia para el fin de semana en las áreas productoras asechadas por la sequía en Argentina.

Por su parte, los futuros de maíz cayerob y los de trigo cerraron el día en baja motivados por ventas técnicas y por pronósticos de clima alentadores para las zonas en que la sequía amenazaba con dañar los cultivos en los Estados Unidos.

La soja bajó un 0,9% a u$s 356,33 la tonelada, el maíz cayó un 0,9% a u$s 141,04 y el trigo retrocedió un 1,4% a u$s 161,77 la tonelada.