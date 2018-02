El mercado de granos mostró ayer un mayor dinamismo en las negociaciones debido a mejores ofertas de compra respecto a la última jornada. En el mercado de Chicago la soja subió un 1,7 por ciento a u$s 362,39 la tonelada, el maíz trepó un 1,3% a u$s 143,10 y el trigo ganó un 1,4% a u$s 163,97 la tonelada.

En la Bolsa de Rosario, la soja presentó una oferta abierta que disparó las negociaciones, mientras que los cereales estuvieron más cautos.

Por soja la oferta se ubicó en 5.500 pesos la tonelada, el valor ofrecido por maíz con entrega en marzo subió a u$s 160 la tonelada y la oferta por trigo contractual fue de 3.400 pesos la tonelada.

En el Mercado a Término de Rosario (Rofex), el contrato de Soja Fábrica Mayo 2018 cotizó a u$s 272,8 la tonelada.

Mientras que el mercado de Chicago cerró con subas: Los futuros de soja con aumentos en sus precios consecuencia de las preocupaciones respecto a la sequía en la Argentina y en consonancia con la suba en las cotizaciones de los futuros del aceite de soja.

Los futuros de maíz en los Estados Unidos concluyeron la jornada de operaciones en alza impulsados por la demanda de exportaciones estadounidenses y por las preocupaciones respecto a que el clima en la Argentina complique la oferta del producto criollo en los mercados de granos

En tanto, los futuros de trigo finalizaron la rueda del día al alza en un rebote motivado por compras de oportunidad luego de cuatro caídas consecutivas y por renovadas preocupaciones respecto a cómo la sequía en las áreas productoras de los EE.UU. puede afectar los cultivos.