La crisis por la que atraviesa la industria nacional activó una discusión: ¿“se volvió a 2001”, o es ésta la situación más crítica para las fábricas de las últimas décadas? Un video que se viralizó por WhatsApp mostró a una fábrica textil sin uso alguno de las máquinas que se utilizan para hilar. Esto sucede desde hace 15 días y se produjo por primera vez en 30 años.

“Es la primera vez en 30 años que en la fábrica no hay ruidos. Es la primera vez en 30 años que paramos. Que paramos por más de los días de la fiesta; es decir, porque falta trabajo”, se escucha al dueño de la empresa Textil Primera Junta, Marco Meloni, quien filma y relata la situación de la fábrica.

El empresario, integrante de la Fundación ProTejer y de Industriales Pymes Argentinos (IPA), compartió en su página personal de Facebook el video y pronto se multiplicó en mensajes de WhatsApp.

“Quería que quede en el recuerdo triste y espero para que no se vuelva a repetir. Acá cuando hay trabajo no se filmar y hablar. Se puede filmar, pero no hablar. Hoy es el silencio, el silencio de producción, el silencio de la falta de demanda. El silencio de la tristeza. Espero que pase pronto”, se lo escucha decir.

En diálogo con BAE Negocios, Meloni señaló que la empresa atravesó distintos escenarios de crisis industrial y que la rotación de personal era una forma de mantener la actividad a pesar del contexto, con el objetivo de “no dejar de producir”. “El 2001 fue muy recesivo, pero tenías tasas del 18%, la energía no aumentaba y la inflación estaba en cero”, recordó, al hacer comparación con la última peor crisis.

Y lo contrapuso con la situación actual: “Hoy trabajás y perdés”. Y detalló:

- No llegas a las unidades de punto de equilibrio por falta de demanda y por las importaciones.

- Los pagos se hacen largos y te destrozan con las tasas.

- Los embargos te paralizan las cuentas.

- La presión fiscal de ARBA y AFIF son mata pyme, los planes son usureros, son para no pagar (se necesita una moratoria larga, sin anticipo y primer año sin intereses).

- Como las energías son dolarizadas, no tenés previsibilidad con los costos, ya que lo que producís lo cobras a 5/6 meses entre tiempos de producción y plazos de cobranzas.

Para algunos empresarios, este ejemplo es un aporte “triste” del debate sobre los efectos que dejarán la actual crisis productiva, “aún cuando el escenario sea revertido en el mediano plazo”.