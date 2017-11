El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aseguró hoy que las Lebac "están garantizadas" con las reservas monetarias internacionales del organismo, que actualmente están en un nivel récord de US$ 54.968 millones.

Además, señaló que esos activos le dan al Central una ganancia que está casi en sintonía con lo que debe pagar por las Lebac a sus tenedores, al exponer esta mañana en el seminario "El Mercado y la Economía 2018", realizado en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y organizado por la revista Bank Magazine.

"Gran parte del stock de Lebac es consecuencia de haber comprado dólares, por eso el Banco Central está con reservas históricas", explicó Sturzenegger, quien remarcó que "cuando compra dólares tiene que esterilizarlos con Lebac".

El funcionario precisó que el BCRA compró "US$ 30.000 millones" durante su gestión, y señaló que "Perú compró US$ 70.000 millones; Sudáfrica US$ 120.000 millones; México US$ 200.000 millones y Brasil US$ 300.000 millones".

Asimismo, destacó que "las reservas dan un retorno por invertirlas", y aseguró que "gracias al fin del cepo logramos invertirlas mejor y aumentamos el retorno en un punto porcentual".

Además, Sturzenegger explicó que "cuando el Banco Central entrega dólares, lo hace a un precio más interesante" que el que pagó para obtenerlos, con lo cual afirmó que "se gana dinero".

Puso como ejemplo que "Uruguay juntó en Lebac el equivalente al 23% de su Producto Bruto Interno", y añadió que "un día dijo 'chau' y entregó los dólares, y no hubo problemas".

Por último, Sturzenegger afirmó que "la mayoría de las Lebac se emitieron para comprar un activo que está en la hoja del balance del Central".