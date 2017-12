El anuncio que ayer hizo el Gobierno no fue uno más. No porque se hayan cambiado las metas de infl ación, ni porque se reveló el programa financiero de 2018 sino por la puesta en escena que se realizó y por la señal que se buscó transmitir. Coordinación. La palabra estuvo presente en boca de los cuatro protagonistas y apunto a contrarrestar las internas cada vez más públicas entre parte del gabinete económico con el presidente del Banco Central por el efecto recesivo que tienen las altas tasas de interés.

La foto de Federico Sturzenegger, Marcos Peña, Nicolás Dujovne y ‘Toto’ Caputo en la Casa Rosada fue para mostrar esa coordinación, pero también dejó en evidencia la falta de autonomía del BCRA. Si bien es el Poder Ejecutivo el que fija las metas de infl ación, el escenario habitual en donde se habla de los objetivos de la suba de precios es el Banco Central y desde el estrado del Salón Bosh de esa entidad se defendió más de una oportunidad la política de no cambiar las metas. Quizá si el anuncio de las nuevas metas se hacía en el organismo monetario, hubiese sido menos debatida la autonomía del BCRA, más allá de que es una formalidad.

Las primeras palabras de Sturzenegger -el último de los cuatro en tomar el micrófono- parecieron un mensaje interno: “Antes que nada un agradecimiento a mis colegas que me invitaron a cruzarme de Reconquista 266 para compartir este fin de año y las proyecciones para los próximos años”, dijo.

Desde el Central, en tanto, no perciben una pérdida de autonomía del organismo en la conferencia de ayer sino todo lo contrario. Si no tuviese autonomía, razonan, hubieran cedido mucho antes a la presión de bajar las tasas y no sólo no las recortaron sino que hasta forzaron al Ejecutivo a cambiar las metas para poder llevar adelante esa baja de tasas. Esa es la lectura que hacían ayer en Reconquista 266, donde destacaban la reducción en el financiamiento al Tesoro como un logro para esta gestión.

Es cierto que para cumplir las metas de inflación se requiere de coordinación entre el BCRA y el equipo económico, ya que la pata fiscal es clave para la política inflacionaria. La foto de ayer obliga a que esa coordinación se vuelva más efectiva, pero confirma que la autonomía del BCRA es sólo una mera formalidad.