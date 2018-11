Una serie de charlas en Harvard sirvieron de escenario para la catarsis que hicieron dos ex funcionarios de Cambiemos por su paso por la gestión pública. Se trata del ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ex viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, ambos con posgrados en universidades norteamericanas y pasado académico en ese ámbito. De ahí que se sintieran como pez en el agua para relajarse y confesar sus internas con la Jefatura de Gabinete y la trastienda de la cocción de medidas como la reforma fiscal y previsional, sancionadas al calor de las masivas protestas de diciembre pasado.

En el caso del ex titular del BCRA, cargó particularmente contra Marcos Peña, a quien acusó de haberle impedido ejecutar una política monetaria más dura que, según su visión, le habría permitido obtener mejores resultados en su cruzada contra la inflación.

Sturzenegger contó que debía acudir regularmente a la Casa Rosada a defender su gestión al frente de Central, que se caracterizó por el aumento explosivo en el stock de Lebac. Del otro lado de la mesa, el jefe de Gabinete lo miraba escoltado por sus siete asesores económicos. "Yo no entiendo nada de economía pero el resto de las personas que están en esta sala me dicen que no hay que hacer lo que vos decís", lo desafiaba Peña en esos encuentros en los que el ex presidente de la autoridad monetaria pedía subir las tasas y así hacer más efectiva su política.

El ex funcionario se desligó del fracaso de su estrategia y cargó las tintas contra el círculo íntimo del Presidente que, consideraba, lo ataba de pies y manos a la hora de combatir la suba de precios. El punto culmine de esa tensión llegó en la conferencia del 28-D en la que lo forzaron a cambiar la meta de inflación para que desande el apretón que había aplicado apenas terminaron las elecciones legislativas.

En cuanto al ex vice ministro de Hacienda, no tuvo reparos en reconocer que volvió especialmente al país desde Estados Unidos para implementar la reforma fiscal y previsional, y tras algunos meses en Buenos Aires regresó a Maryland a seguir dando clases.

Galiani, a quien Sturzenegger considera el mejor economista de la Argentina, se enorgullece de la ley que cambió la fórmula de movilidad jubilatoria por medio de la cual el ajuste de haberes pasó a ser trimestral en lugar de semestral y a estar atado en un 70% a la inflación y un 30% a los salarios, y que implicó un deterioro importante en los ingresos del sector pasivo durante este año. En ese sentido, el ex secretario mostró con gráficos durante su exposición los beneficios que trajo la medida al bajar paulatinamente el peso de esta partida sobre el producto con el paso de los años.

Por esta modificación, que tanta resistencia generó al momento de su sanción en diciembre de 2017, los desembolsos en jubilaciones crecieron 27,7% en el acumulado entre enero y octubre, cuando la inflación en el mismo lapso sumó 39,5%, una diferencia de más de diez puntos.

Cuando fue consultado sobre la reparación histórica, el ex funcionario aseguró que en ese entonces todavía no formaba parte de Hacienda, y aclaró que le pareció una decisión equivocada.

También reconoció que introdujo en la reforma fiscal un nuevo impuesto contra los cigarrillos cuando se enteró que Aníbal Fernández, a quien detesta, mantenía intereses vinculados con ese sector.