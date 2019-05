El S&P Merval subió 4,21% impulsado por la buena performance de los papeles de empresas del sector financiero, mientras que el riesgo país creció 0,30% y cerró en 964 puntos básicos.

El panel líder de la plaza local se tiñó completamente de verde y las ganancias fueron encabezadas por Banco Macro (9,25%), Grupo Financiero Galicia (7,27%), Grupo Supervielle (7,25%), Central Puerto (6,64%) y Transportadora de Gas del Sur (5,92%).

La Bolsa porteña operó en acciones un volumen de $643 millones, monto un poco por debajo del promedio de abril, de $684 millones.

En tanto, las acciones de empresas argentinas que operan en Wall Street cerraron hoy con mayoría de alzas.

Las principales subas fueron para Banco Macro (4,6), Grupo Financiero Galicia (4,2%), Corporación América (4,1%) y Pampa Energía (3,2%).

El panel líder de la plaza local se tiñó completamente de verde

Las pérdidas fueron para Irsa (-1,7%), Despegar (-1,1%), Tenaris (-0,9%) y Cresud (-0,6%).

Por el lado de la renta fija en dólares, los bonos finalizaron con mayoría de rojos desde 0,5% hasta 1,2%.

De esta forma, "los rendimientos se ubicaron entre 11%-18,3% anual con durations de hasta 9,1 años; mientras tanto, los bonos en pesos -tanto los indexados por CER como los Badlar- finalizaron con ganancias de hasta +1,2% (TJ20) y pérdidas de -1,6 (PR13)", señaló el informe de mercados de Portfolio Personal Inversiones.

Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones de InvertirOnLine.com y presidente de CFA Society de Argentina, analizó que hubo un rebote fuerte en bancos que venía con fuertes caídas.

"Estábamos en US$ 650 y me parece que son niveles donde ya empieza a ser atractiva la compra. Si bien el piso máximo por donde pasa una directriz de muy largo plazo está en los US$ 550, ya está en estos niveles y es para empezar a cargar la cartera con algunas acciones", afirmó.

Para Bianchi, el mercado sobrevendió demasiado "con motivos" porque "está claro que la política monetaria con un 30% de spread de bandas de no intervención te dejaba muy expuesta de cara a las elecciones pero con el desdibujamiento de las bandas me parece que es fácilmente controlable".

Guido Macchi, vicepresidente y operador de Macchi, explicó que si bien el volumen fue muy bajo "tuvimos acumulación del día de ayer, tuvimos subas importantes en el sector financiero que por lo general se dice que cuando hay un cambio de tendencia para un lado o para el otro los bancos son punta de lanza. Por eso habrá que esperar los próximos días que comportamiento tienen estas acciones. Pero sin duda necesitamos más volumen".

En cuanto a los títulos públicos, Macchi comentó que "no hay mucho que decir por acá porque estamos en la víspera del pago del AY24, que es un pago importante en dólares, con lo cual se va a desembolsar una cantidad importante de dólares y vamos a ver para donde va a esa divisa".