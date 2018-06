Los precios del crudo volvieron a subir bruscamente ayer en un mercado concentrado en una importante reunión de la OPEP y el deterioro de la industria petrolera en Venezuela. El barril de Brent del Mar de Norte para entrega en agosto cerró a u$s 77,32 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, un aumento de u$s 1,96 respecto al cierre del miércoles.

En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de "light sweet crude" (WTI) para el contrato de julio subió u$s 1,22 para terminar en u$s 65,95. La OPEP, que está asociada con otros productores, como Rusia, para limitar su producción a fin de evitar una sobre abundancia en el mercado, se reunirá de manera oficial el 22 de junio.