La falta de actualización en el precio que recibe el tambero por parte de la industria, la imposibilidad de acceso al crédito al que se le suma la devaluación, son los principales problemas que afronta hoy el productor. Todos temas que no tienen solución y lo llevan camino a una protesta a nacional a decidir pasado mañana en una asamblea a realizarse en Rosario.

Hoy en el Ministerio de Agroindustria habrá una reunión más entre funcionarios, tamberos y la industria. La misma tendrá un gran ausente: el presidente Mauricio Macri que decidió no participar quizás sabiendo que se venía una asamblea organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para decidir los pasos a seguir luego de no encontrar respuesta de ninguno de los dos lados.

"O se habla de precio o no se habla más de nada" adelantó a BAE Negocios el vicepresidente de CRA, Jorge Chemes.

"Sucede que hoy el valor que recibe el productor por litro de leche a salida del tambo ronda en promedio $6,5 cuando debería ser de $9 necesario para cubrir los costos", reconoció la coordinadora de Lechería de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Andrea Passerini.

Un trabajo de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), señaló que en mayo el índice de costo de la actividad tambera sufrió un aumento del 7,2 por ciento. Ese mismo mes y sobre productores consultados, La Serenísima dio un aumento del 4%, lo que significa pagos de entre $6,20 a $6,50 dependiendo de la zona. Todo esto previo a la devaluación. Para junio ya informó que se pagaran aproximadamente $0,.30 más, es decir $6,8 por litro.

Por su parte Sancor ofreció pagar hasta $7 por litro para la leche que se entregó en junio, pero por la desconfianza que todavía genera la situación en la que se encuentra la empresa, muchos prefieren buscar otros oferentes.

Se observa que las empresas están lejos de pagar lo que los tamberos necesitan. Las fábricas argumentan que no hay volumen suficiente para exportar motivo por el cual no se puede pensar en un mejor valor al productor. Con un dólar más competitivo no se entiende a simple vista donde está el problema. Este diario intento comunicarse con el Centro de la Industria Lechera, pero no tuvo respuesta.

Por otro lado Chemes advirtió "que las líneas de créditos lanzadas por el Gobierno no llega a todos" y agregó además que la salida a la crisis "es que el Estado participe a través de subsidios". Esto está muy lejos de verse dado que el Gobierno ya dijo infinidad de veces que no comparte la idea.

Fuentes de Agroindustria manifestaron "ser consientes de la difícil situación que tienen los productores producto de la devaluación que generó una distorsión de los precios relativos, pero confiamos en la recuperación de los mismos que se viene dando se realice lo más rápido posible".

En definitiva en ambos lados se entiende que hay una crisis. Como todo en la Argentina el problema pasa por el precio. Si éste está por debajo de los costos no hay rentabilidad que valga.