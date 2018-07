Representantes de la cadena láctea se verán las caras el próximo martes cuando participen de un encuentro junto al presidente Mauricio Macri. El mismo servirá para buscar una salida a la crisis de los tambos que en el último año dejaron la actividad a razón de uno por día.

El principal problema del productor en la actualidad pasa por el precio que recibe por parte de la industria el cual no alcanza a cubrir los gastos del sector. El valor en boca de tambo ronda entre los $5.90 y $6.20 el litro.

La discusión es la de siempre. Como no hay suficiente leche la industria no puede exportar. La baja en la producción no responde al cierre de tambos sino específicamente a que hay menos vacas.

Con el actual dólar las fábricas deberían poder llevar su producto a otros mercados para que esos ingresos lleguen al tambero.

Pero la buena demanda de la plaza interna no hace posible, según la industria, cumplir con compromisos externos.

En definitiva el Gobierno deberá darle una solución. Los envíos al exterior de ser viable, no llegaran inmediatamente al primer eslabón de la cadena. Los productores plantearan de nuevo "compensaciones" como una forma de paliar la crisis. El Ejecutivo no ve como posible esta opción.