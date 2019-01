La perforación del piso de la banda de flotación reavivó los debates sobre el esquema de intervención cambiaria. Algunos analistas hablaron de contradicciones en la política del BCRA. Entre ellos, Christian Buteler planteó: "Hay algo que no cierra. Por un lado, necesitás retirar $800.000 millones para cumplir el plan monetario, y para hacerlo pagás una tasa del 58%. Por otro, tenés una zona de no intervención que se actualiza al 2% mensual. Y tenés que emitir para sostener esa banda. O estás retirando muchos pesos del mercado y pagando mucha tasa o la banda no debería actualizarse a ese porcentaje o no tendrías que comprar dólares. Las tres cosas a la vez no van".