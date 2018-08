El fondeo de las empresas mediante el mercado de capitales local se desplomó en julio, cuando por primera vez desde febrero de 2010 no hubo ninguna emisión de Obligación Negociable (ON) y cayó 60% la financiamiento a través de Fideicomisos en comparación interanual.

"Se advierte que, desde abril, el costo de financiamiento a través de Fideicomisos Financieros (FF) se duplicó y, desde una perspectiva histórica, la evolución de las tasas marca niveles máximos", consignó Cristian Traut, analista de First Capital Group.

Precisamente, fue en mayo cuando el Banco Central elevó a 40% la tasa de interés de referencia y encareció el costo de financiamiento en general, en medio de una corrida cambiaria e inestabilidad financieras que volvieron a aislar al país de los mercados internacionales.

Desde entonces, el riesgo país fue creciendo progresivamente hasta los 620 puntos básicos de ayer, el nivel más alto en tres años. "Esto aleja cada vez más el regreso al crédito externo", mencionó el analista bursátil Gustavo Ber. La línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) en junio que apuntaba a calmar a los mercados, no ha logrado todavía bajar el costo del fondeo.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), en julio las empresas domésticas consiguieron 186 millones de dólares, el peor monto en ocho años. La cifra significó además un desplome de 9% contra mayo y de 89% versus julio de 2017.

Pero la nota destacada la dio el fondeo mediante ON. Las empresas no lograron colocar ningún instrumento de este tipo, algo que no ocurría desde febrero de 2010.

Los datos mostraron además una fuerte caída en el financiamiento para el consumo. Sólo se emitieron diez FF por 88 millones de dólares, con la totalidad de las suscripciones en pesos.

Al tomar los siete primeros meses de 2018, los FF acumularon 1.063 millones de dólares, una merma de 24,55% en comparación interanual. Los Préstamos Personales y de consumo lideran el destino de los FF, con emisiones por 817 millones de dólares a julio (-12,6% a/a), seguido por las Tarjetas de créditos con 100 millones (-59,5% a/a). No hubo en ese lapso emisiones con destino para los rubros Agropecuario o Prendario.

Se ausentaron también las emisiones de FF Pyme, de acuerdo con el IAMC. Precisamente, en relación con el financiamiento Pyme, registró emisiones por 91 millones de dólares, una merma de 3 por ciento contra junio, aunque todavía mantiene un número positivo contra julio de 2017 (+2%), a pesar del salto de las tasas de interés.