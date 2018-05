Con la sinergia de sus ramas de producción y en apenas un año de plazo, el Grupo Techint anunció que el desarrollo gasífero que la empresa Tecpetrol tiene en Vaca Muerta está hoy con un abastecimiento de 7,7 millones de metros cúbicos de gas por día al sistema troncal de gasoductos nacional, a través de una red propia que inauguró en la provincia de Neuquén. Con trabajos de 24 horas, la multinacional argentina proyecta alcanzar el pico de 15 MMm3/d para MEDIADOS Del año próximo y ayudar al abaratamiento del costo domiciliario e industrial actual.

A sólo kilómetros de Añelo, la ciudad neuquina más cercana a los pozos gasíferos de Tecpetrol, más de 4.500 empleados confluyen de manera paralela para desarrollar tierra abajo los ductos que la empresa energética utiliza para la evacuación del gas no convencional por un lado, y por el otro para perforar y producir gas en forma continua. En la superficie, el campo casi desértico abre paso a una compleja construcción para hacer eficiente al gas de pozo y transportarlo de manera ágil y ventajosa. En otras palabras, ganar competitividad.

La inversión, parte importante del boom de expansión que se produjo en la cuenca neuquina, lleva en la actualidad u$s 1.100 millones desde el inicio del desarrollo de Fortín Piedra. Esa suma se extenderá hasta los u$s 2.300 millones cuando antes de mitad del año próximo se complete en su totalidad. Y si bien en el tramo de un año la generación de empleo directo fue de cero a 4.500, el IAPG señaló que su impacto en la cadena de valor alcanzó a 12.500 puestos de trabajo indirectos.

BAE Negocios participó de una recorrida junto al presidente de Tecpetrol, Carlos Ormachea, y el director de Oil & Gas de Techint Ingeniería y Construcción, Pablo Videla, en donde se inauguró de manera oficial el gasoducto de 58 kilómetros que conecta a la planta de procesamiento (CPF) de Tecpetrol con las cabeceras de la red troncal de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Sur (TGN).

En números, el proyecto puso en el campo 7 Rigs de perforación que en la actualidad generaron 26 pozos de gas en producción, 22 pozos en perforación y 18 pozos en proceso de terminación o a la espera de terminación. Con dos sets de fracturas, se superó el nivel de 800 etapas de fracturas con 26 pozos terminados, de los cuales 24 son horizontales con una profundidad de entre 2.000 y 2.500 metros. A la par, hay cuatro pozos que están en la etapa de terminación y 15 por terminarse en el corto lapso, lo que dará un resultado de 64 pozos horizontales y 2 verticales.

El objetivo, según afirmó Ormachea, es garantizar un abastecimiento de 17,5 MMm3/d durante un período de diez años desarrollando un horizonte en los 250 kilómetros cuadrados que tiene la T en concesión en la cuenca neuquina. Eso representa apenas un 10% de la "Zona Core" de Vaca Muerta, que tiene una extensión de 4.500 Km2. con una proyección de 280 MMm3/d de gas, lo que garantizaría el autoabastecimiento energético para el país, con una sobreoferta para destinar a exportación.

Desde la empresa destacaron la importancia del Programa de estímulo a las inversiones de producción de gas natural provenientes de reservorios no convencionales en la región. La famosa Resolución 46 que establece un precio Mínimo de u$s 7,50 por MMBTU para este año, u$s 7,00 por MMBTU para el 2019, u$s 6,50 por MMBTU para el 2020, y u$s 6,00 por MMBTU para el 2021.

Según el análisis del sector, y comparativamente con el desarrollo energético de los Estados Unidos, la inversión tecnológica y la capacidad de emparejar las ventajas de los recursos naturales con el proyecto de país generarán un impulso que empujarán a la baja a los precios internos, y dejarán a la Argentina como un jugador de peso en la Región.

Para lograr el desarrollo en tiempo record, el proyecto Fortín de Piedra está desembolsando en instalaciones de superficie u$s 700 millones para la ingeniería, construcción y montaje de plantas de tratamiento de gas y agua, gasoductos como el inaugurado anteayer, oleoducto y acueducto, todas actividades a cargo de Techint Ingeniería y Construcción.