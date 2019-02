Tecpetrol se comprometió ayer, durante la mesa de Vaca Muerta, a no realizar despidos de trabajadores y confirmó que liberará tres equipos de perforación para que trabajen en otras empresas. El encuentro ocurrió en el Palacio de Hacienda y tuvo como protagonistas al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y a representantes del lado empresario y del sindical.

Entre estos últimos estuvo el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, quien aseguró: "Planteamos que las discusiones por los subsidios de la Resolución 46 siguieran pero que no se tocara ningún puesto de trabajo. Algo que en lo que todos estuvieron de acuerdo y confirmaron que no habría baja de personal. Incluso Tecpetrol confirmó que los tres equipos que dijo que iba a poner en stand by van a ser liberados para que puedan ser usados por otras empresas que operan en la cuenca neuquina". Por su parte, Lopetegui calificó de "muy alentador" el panorama en Vaca Muerta e informó sobre "importantes inversiones en el orden de los u$s7.500 millones en un periodo de 4 años, que llevarán a cabo Shell, YPF-Petronas y Vista", y que permitirán llegar a 210.000 barriles de producción, es decir un 40% de la producción actual de petróleo. Las mismas "serán realizadas sin subsidios del Estado, a precios de mercado, debido a la calidad del recurso y a que los precios están alineados con el mercado internacional".