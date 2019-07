La empresa Telecom Argentina obtuvo US$400 millones en la colocación de Obligaciones Negociables concretada hoy en el mercado internacional, en la que recibió ofertas por más de US$ 2.000 millones.

La emisión de Obligaciones Negociables, originalmente prevista en US$300 millones y con la posibilidad de ampliarla a US$500 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, debido a que 50% de los suscriptores provino de los Estados Unidos, 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina, precisó la compañía, que se convirtió así en la cuarta entidad argentina que emite bonos en las últimas dos semanas.

Los fondos captados, con una tasa de interés de 8,00% anual y un plazo de pago de siete años, se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de la deuda financiera de Telecom Argentina, debido a que contemplan la utilización de hasta US$250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase “A” con vencimiento en 2021.

“El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo”, resaltó la empresa, que contó con la participación de Citi como Joint Bookrunner.

La operación comprendió la colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de deuda previsto por Telecom Argentina por un valor nominal total de hasta US$ 3.000 millones.

A nivel local la colocación estuvo a cargo del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), mientras que a nivel internacional estuvieron el Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.

El Citibank, a cargo de la colocación internacional con otras entidades, precisó que la Obligación Negociable tendrá un rendimiento de 8,25% anual y que el producto de la colocación será utilizado por la empresa para financiar la recompra de deuda, incluidos los títulos a 6,5% que vencen en junio de 2021.

Telecom se convirtió de esta forma en la cuarta empresa argentina que salió a buscar financiamiento en el mercado en las dos últimas semanas, junto con YPF, Pampa Energía y Cresud.