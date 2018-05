En medio de la incertidumbre en los mercados y la suba del dólar, el economista y ex candidato a legislador Matías Tombolini alertó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) "está corriendo la realidad de atrás".

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, sostuvo que "en la Argentina no da lo mismo lo que pasa con el dólar" ya que "no le da lo mismo al que puede y al que no puede comprar", por lo que concluyó que "es un reflejo de que algo está pasando con la economía".

Cómo te afecta a vos? El dólar más alto se traducirá en algunos precios más elevados, las naftas por ejemplo ajustarán en algún momento al alza y eso impacta en el costo de muchos bienes y servicios, a este paso mayo terminará con una inflacion más cerca de 2 que de 1. — Matias Tombolini (@matiastombolini) 2 de mayo de 2018

Tombolini también apuntó que "el acumulado del primer cuatrimestre de inflación va a superar los nueve puntos", lo que definió como "una barbaridad".

"Cuando el dólar sube rápido nos ponemos todos nerviosos. Y ocupa las tapas de los diarios y las mesas de café", sentenció el dirigente, quien remarcó que "falta confianza en la moneda local. Eso está clarísimo".

El ex candidato massista hizo estas declaraciones en medio del aumento del dólar que continuó con la tendencia alzista de la semana pasada, tras el fin de semana largo del Día del Trabajador.