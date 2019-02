Después de desplomarse 1007 puntos básicos en 10 días, en el mercado creen que la tasa de Leliq podría comenzar a desacelerar su caída.

Desde el 28 de enero pasado hasta el último viernes, luego que el Banco Central comenzara a respetar a rajatabla el monto indicativo de letras de liquidez a colocar anunciado antes de cada licitación diaria, el rendimiento promedio de estos instrumentos que el BCRA utiliza como referencia- cayó de 56,31% a 46,24 por ciento. El cambio en la forma de licitar por parte de la autoridad monetaria aumentó la puja entre los bancos, que prefirieron resignar tasa antes de quedarse afuera de la colocación.

Sin embargo, en el mercado advierten que la tasa de Leliq podría comenzar a entrar en un ritmo de baja más cansino, dejando atrás el abrupto desplome de los últimos días, que sorprendió a más de uno en la city porteña, acostumbrada a un Central que había hecho de la cautela su leitmotiv.

“Los elevados rendimientos exigidos a la curva soberana en dólares ponen un piso a las tasas reales en pesos. Así, con una inflación consolidándose en la zona de 2,5% hasta marzo, las tasas pagadas por los depósitos a plazo no tendrían margen significativo para bajar. Creemos que la Badlar tendría un potencial de compresión adicional alrededor de 175 puntos básicos. Esto plantea una pausa en la baja de la tasa de política monetaria, particularmente considerando que a los niveles actuales de Leliq, con los préstamos estancados, la rentabilidad de los bancos comienza verse comprometida”, señala un informe de Delphos Investment.

Empujadas por la fuerte caída en el retorno que ofrecen las Leliq de los últimos 10 días, las tasas de los plazos fijos mayoristas se redujeron en ese mismo período 600 puntos básicos en promedio para los depósitos de más de $20 millones, cayendo hasta el 40,18%, y 500 puntos para las colocaciones de entre 1 y 20 millones de pesos; la Badlar hoy se ubica en torno al 39,43 por ciento. En el caso de los depósitos a plazo fi jo minoristas, la tasa bajó 480 puntos básicos y hoy está alrededor del 38,28 por ciento.

Hilando fino

“Creo que ya estamos con el lápiz fino para saber cuánto puede llegar a bajar la tasa. No creo que veamos una semana con otra baja tan fuerte, puede bajar algunos puntos más pero hay que ver cuando esta baja de tasas se traslade más a los depósitos qué es lo que hacen a partir de los próximos días los inversores”, señaló el analista financiero Christian Buteler. “Vamos a estar hilando mucho más fino a partir de ahora”, agregó.

El viernes pasado, la tasa de Leliq bajó otros 125 puntos básicos, hasta un promedio de 46,24%, y el BCRA logró absorber $13.373 millones. En el relevamiento de expectativas de mercado ( REM) de enero, los analistas consultados esperaban que alcanzara ese nivel recién a partir de mayo, de acuerdo a la mediana de las respuestas recibidas por el Central.

Para Federico Furiase, director de la consultora Eco Go, el ritmo de baja de tasa en los próximos días “va a depender mucho del contexto internacional y del riesgo país”. “Si no tenemos aversión al riesgo afuera y con este nivel de riesgo país, creo que hay margen para que el BCRA siga bajando las tasas, aunque quizá a una velocidad no tan rápida como las últimas semanas, con un dólar más cerca de la zona de no intervención”, afirmó el economista.

“Creo que podemos tener una primera escala con una tasa de Leliq acercándose a 40% y una Badlar llegando gradualmente a 35%, con los bancos empezando a mirar con mejores ojos la demanda de créditos a empresas frente al menor spread implícito en Leliq/Badlar”, indicó Furiase.

Un informe publicado el viernes pasado por Balanz Capital también señala que los indicadores están mostrando que el ritmo de recorte de la tasa de las Leliq podría empezar a virar hacia un ritmo más lento o mesurado, después de la fuerte caída en el stock de pases que se dio la última semana que generó la decisión de los bancos de incrementar sus tenencias de letras de liquidez.