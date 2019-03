Luego de que Argentina encabezara la suba del dólar en el mundo, el Gobierno dejó trascender hoy, que si bien se analizó "la coyuntura" y el impacto de la evolución del dólar , el tipo de cambio estuvo fuera de la agenda en la reunión de Gabinete de la que participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujone, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al presidente Mauricio Macri.

"No hablamos del tipo de cambio", afirmó a los medios el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, horas después de que Macri se comprometiera, en una glamorosa cena de la Fundación Libertad a ir "en el mismo sentido en el que vamos, pero lo más rápido posible” si gana las elecciones.

Macri se refirió ayer en una entrevista radial a la suba del dólar y consideró que “los argentinos tienen que aguantar” y “tirar del mismo carro”, tras varias jornadas preocupantes en el mercado cambiario. “Es muy importante que lo entendamos. Nadie la tiene fácil en el mundo”, enfatizó y argumentó que “el dólar sube lo mismo en Brasil, en Turquía y en todas partes”.

En rigor, el peso volvió a ubicarse ayer a la cabeza de las monedas más golpeadas, esta vez junto a la lira turca, y lideró cómoda el ranking de depreciaciones. Mientras que en Argentina el tipo de cambio subió 2,9%, en Brasil avanzó 1,5%; y en México, 1,4%. Hoy, que el dólar aflojó, baja en la plaza local (0,5%) fue menor que a la de otros países de la región. En Brasil, por ejemplo, el tipo de cambio recortó 1,9%.

Más allá de las declaraciones, el Banco Central tomó medidas hoy para desalentar la demanda y calmar la corrida. Para hacerlo cambió la reglamentación sobre la tenencia de Letras de Liquidez (Leliq) con el objetivo de que los bancos trasladen más rápido la suba de tasas a los plazos fijos y sus clientes continúen ahorrando en pesos.

Al salir de la reunión con Macri, Dujovne y Peña, entre otros, Ibarra justificó: "Que no hablemos de un tema técnico en el Gabinete porque hay un tema con una agenda prevista, no quiere decir que el Ministerio de Hacienda no esté analizando la coyuntura y conversando con el Presidente y el jefe de Gabinete las medidas que pueden hacer falta".

También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló del tema. Consultada sobre la misma problemática, respondió que "cuando haya que anunciar medidas lo hará el Ministro de Hacienda".

"Hoy no se habló del tema y venimos a hablar de los temas tratados por el Gabinete", concluyó.