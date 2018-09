Tras el cambio de estrategia del Banco Central, el dólar sumó su segunda caída al hilo y volvió a ubicarse por debajo de la barrera de los $38 en las pizarras de los bancos.

La activa participación de la autoridad monetaria en la plaza cambiaria el miércoles, a un día de la reunión que mantuvieron funcionarios de la entidad con la directora del FMI en Washington, cambió las expectativas de un mercado que venía reclamando una señal más contundente por parte de la autoridad monetaria, y la divisa estadounidense bajó esta vez sin necesidad de intervenciones oficiales.

El dólar mayorista cerró el día a $37,35, $1,05 por debajo de la jornada previa, y el billete en las pizarras retrocedió hasta un promedio de $38,31, con una caída de 93 centavos.

El miércoles el BCRA dio un giro en su estrategia y, por primera vez desde que el Gobierno firmó en junio el acuerdo con el FMI por el crédito stand by, vendió de forma directa en el mercado cambiario u$s135,1 millones (además de subastar otros u$s100 millones). La intervención, a un día de la reunión que la comitiva argentina mantuvo con Lagarde, hizo pensar a muchos operadores en la posibilidad de un guiño por parte del FMI hacia la entidad que preside Luis Caputo, mientras se espera la respuesta formal al pedido que le hizo para poder aumentar su poder de fuego.

La nota destacada del día de ayer fue el bajo volumen de negocios, que llegó a apenas u$s304 millones, un 33% por debajo de la rueda anterior.

"Se percibe que el dólar subió más de lo lógico y que, a estos valores, con estas tasas y con una falta de pesos como la que se percibe en el mercado, ya no es negocio comprar. Y una de las cosas que lo demuestra es el muy bajo volumen de negocios", señaló el analista financiero Christian Buteler.

En la misma línea, Fernando Izzo, director de ABC Mercado de Cambios, destacó que los compradores "esperarán hasta dónde el mercado fije un piso del valor del dólar contra el peso, y comenzarán a normalizar la oferta y demanda", ya que consideran que la escalada del tipo de cambio a $40 fue una "sobrereacción".

No haber tenido que intervenir ayer en el mercado le permitió al BCRA recuperar reservas. Según informó la entidad, sus reservas internacionales finalizaron en u$s 51.140 millones, con un incremento de u$s 84 millones respecto del día anterior.

El cambio de expectativas también se sintió fuerte en la plaza de futuros de dólar de Rofex, donde los precios de los contratos de cobertura cayeron en promedio alrededor de $1,50. Más del 50% de las operaciones se pactaron para septiembre y octubre, con valores de cierre de $38,3010 y $ 39,8010, lo que da tasas implícitas -en ese orden- de 38,72% y 43,55 por ciento.