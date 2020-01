Tras la caída de 3,5% en la recaudación, para el 2020 se espera cumplir con el déficit 0%

Si bien el partido recién comenzó, entre analistas parece haber coincidencia en que en 2020 el resultado primario se acercará al equilibrio que tienden a exigir los acreedores externos. En 2019 la recaudación cayó 3,5% en términos reales. En ese sentido, la estrategia del nuevo Gobierno busca marcar la diferencia y atacar el problema por la vía de un incremento en los ingresos, al que se sumaría una baja en el gasto de las jubilaciones. Las proyecciones privadas coinciden en que en 2020 habrá un déficit primario 0% o, en todo caso, un margen negativo pero leve.

En ese sentido, el economista de la Undav, Sergio Chouza, consultado por BAE Negocios acerca de la posibilidad de que una mejora en el rojo primario se dé a la par de una mejora en el consumo y la actividad, respondió: "Desde lo conceptual, puede haber crecimiento y convergencia fiscal. En actividad se parte de un 3% negativo. Si se acerca a 0% ya se puede interpretar como estabilización. Va a haber un esfuerzo férreo para controlar gastos, sin mucha infraestructura y con más gasto corriente contracíclico. Además se van a fortalecer ingresos a partir de incorporar tributos y subir alícuotas. También veo una Afip más bulldog. El escenario ideal sería un PBI en terreno positivo leve y una materia fiscal cercana a 0%".

El viernes Afip anunció que la recaudación cayó 3,5% real en 2019. Un informe de Iaraf destacó que estuvo 3,1 puntos por debajo del Presupuesto 2019. Chouza sostuvo: "El fracaso recaudatorio se explica en una enorme pérdida por IVA y seguridad social. Si empieza a responder la actividad interna, esos dos grandes pilares de la recaudación empezarán a responder. Ese puede ser el ecualizador que baje el rojo primario".

El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, afirmó que el 2019 terminará con un déficit primario de entre 0,5% y 1%. Dijo: "Se hereda un déficit fiscal de 1%. El programa del ministro de Economía, Martín Guzmán, me genera la expectativa de equilibrio fiscal o leve déficit. Hizo un esfuerzo fiscal bajando gasto jubilatorio e incrementando recaudación. Ese esfuerzo genera 1,2% de consolidación fiscal. No deja mucho margen para expandir gasto en términos reales, si es que apuntás al equilibrio fiscal".

En ese sentido, una lectura posible es que ese 1,2% sería el margen para incrementar el gasto fiscal en forma contracíclica y todavía encontrar una mejora del rojo primario. Para Camaño Gómez la cuestión no pasa por mejorar lo realizado por el gobierno anterior sino por encontrar un sendero de cuentas sostenibles. Dijo a BAE Negocios: "Podés mejorar respecto a los anteriores y que no alcance. Equilibrio primario es lo mínimo que tenés que lograr para renegociar la deuda, al menos eso fue lo que hicieron los que lograron reestructuraciones exitosas. Ahí no tenés margen para expandir el gasto".

Caamaño Gómez considera que el congelamiento de tarifas de transporte, y el anterior de gas y electricidad, son señales contradictorias con la intención de cerrar el rojo primario. "Lo que ocurra en el primer trimestre terminará de dar una idea de cuál es el objetivo, que por ahora parece ser la solvencia fiscal pero que no fue cuantificado", afirmó.

Un informe publicado por la consultora PxQ señaló que el déficit primario heredado para el 2020 es de 1,2% del PBI. Según el cálculo de impacto de las medidas recientes, el año resultaría en un virtual 0%. "Depende de dos factores: el esquema para el gasto previsional y la duración del congelamiento de tarifas", sostuvo.

Por el lado del gasto, la característica es una reducción pero con mejoras para los deciles de menores ingresos. De ahí el potencial de consolidación fiscal y crecimiento a la par. El Grupo SBS afirmó: "Las primeras medidas fiscales fueron subas de impuestos y aumentos de gastos dirigidos a recomponer la situación de los sectores más vulnerables de la población sin debilitar la posición fiscal".