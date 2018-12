Los mercados reaccionan con una toma de ganancia a la decisión sobre tasas que tomó ayer la Reserva Federal de Estados Unidos. Con las principales plazas de referencia en baja, el impacto se siente en Argentina: el Merval cae a media rueda 2,1% y el riesgo país sube 1% y alcanza los 800 puntos por primera vez desde el 17 de diciembre de 2014.

Ayer, la Fed decidió avanzar con la cuarta suba de los intereses de 2018 y llevó las tasas a 2,25%-2,50%, un que la entidad considera neutral (que no estimula pero tampoco restringe la actividad económica). El comunicado de su titular, Jerome Powell, no fue tan blando como se esperaba, ya que planteó que serán necesarias “algunas subas graduales de los intereses” si los datos económicos lo justifican. Además, confirmó que en 2019 aspirará US$ 600.000 millones de liquidez, algo que preocupó a los inversores por su impacto en el crecimiento económico.

Según consignó Rava Bursátil, el economista jefe de Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson, dijo que "la Fed hizo lo mínimo que se esperaba y esto no fue suficiente para el mercado, que esperaba un cambio de mensaje más sustancial".

El efecto fue inmediato: Wall Street registró fuertes ventas sobre el cierre. La tendencia se sostiene en la rueda de hoy, con bajas de alrededor de 1,5% en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq.

En la Bolsa porteña, el Merval se contagia con un retroceso del 2,1% con rojos generalizados en las pantallas. Pampa Energía lidera las pérdidas (6,1%), seguida de Holcim (4,9%) y Cresud y Transportadora de Gas del Sur (4%).

En una situación de fuerte fragilidad por la falta de confianza del mercado en la capacidad de pago de la deuda pos-2019, los bonos argentinos reaccionan con disparidad e intercalan resultados neutros con importantes caídas. Así, el riesgo país, que mide el JP Morgan sigue en alza y ya alcanzó los 800 puntos.

El descrédito de los mercados es patente y el riesgo país se disparó 130%.

En diálogo con BAE Negocios, el analista Gustavo Ber consideró que el derrumbe de los mercados "viene asociado a un doble condimento que dejó la decisión de la Fed". "Por un lado, se esperaba que interrumpiera las subas de tasas y no sólo que desacelerara el ritmo. Eso no sucedió. Y lo más preocupante fueron los pronósticos bajistas del crecimiento económico para EE.UU.", agregó.

Ber señaló que "eso le está imprimiendo una tónica negativa a todo el mundo y Argentina está acompañando, por ahora bastante benignamente e inclusive con la ayuda de que las monedas emergentes se están apreciando y eso aporta un poco de tranquilidad cambiaria".

Y advirtió: "Lo más preocupante es el riesgo país, que es el termómetro que mide la desconfianza de los inversores y marca que estamos muy lejos de poder reabrir el mercado de crédito. La gran pregunta es ¿con los recursos del FMI hasta dónde se tira y después qué? Más allá del riesgo político, el riesgo de financiación es muy importante".