El Indec informó ayer que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de enero se desaceleró al 0,6%, a contramano de la inflación general, que el mes pasado volvió a subir. Con este dato, la medición interanual del IPIM cedió algunos puntos, pero continúa en un exorbitante 66,9%, casi 18 puntos más que el IPC, y sugiere que la inercia inflacionaria seguirá su curso. Ante esta realidad, el grueso de las consultoras volvieron a ajustar sus proyecciones de inflación: ahora el consenso entre los analistas supera el 30% y algunas ya hablan de 35%.

El organismo estadístico precisó que la variación mensual del IPIM se explicó por la suba de 0,8% en los productos nacionales y de la caída de 2,4% en los importados, en línea con el dólar, que cedió 1,3% en enero. Entre los nacionales, los productos manufacturados aumentaron 1,5% y la energía eléctrica, 3,3%; mientras que los primarios bajaron 1,3%. Con estos números, ACM sostuvo que el pasaje a precios mayoristas de la devaluación de octubre parece haber perdido fuerza.

Por la estabilidad cambiaria, el IPIM de enero se desaceleró al 0,6%, según el Indec

No ocurre lo mismo con los minoristas, que se aceleraron en enero al 2,9% pese a la fuerte caída del consumo. Es que, ante el deterioro del poder adquisitivo, los empresarios no pudieron trasladar a las góndolas todo lo que subieron sus costos. Así, se generó una brecha (ver gráfico), que poco a poco se va acortando y alimenta los altos números de inflación. Esa inercia se suma a los tarifazos de servicios públicos de la primera parte del año e impulsa al alza las proyecciones para 2019.

En ese sentido, el economista Pablo Neira señaló que "es preocupante ver que cinco de los diez productos del IPIM que más aumentaron en enero son alimentos básicos: carne y lácteos, panadería, azúcar, frutas y hortalizas y legumbres". "A este ritmo, son esperables nuevas subas de alimentos en corto plazo", sostuvo. Las subas fueron del 11%; 9,4%; 7,8%; 6,3%; y 5,6%, respectivamente.

Con la confirmación de ese escenario que trajo el IPC de enero y los relevamientos parciales de febrero, que apuntan cerca del 4%, algunas consultoras ajustaron sus previsiones. Entre las más optimistas, Elypsis (de Luciano Cohan) llevó su expectativa desde el 30% hasta el 31,2% y la Fundación Capital (de Martín Redrado) elevó la suya de 28,4% a 31,6%. Para la firma del expresidente del BCRA, "los efectos de segunda ronda de la devaluación y las tarifas se extenderán durante varios meses".

Otros analistas que ya estimaban un IPC 2019 superior al 30% acercaron sus previsiones al 35%. Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, explicó que, como ya habían medido un enero alto, ajustaron al alza su proyección pero el cambio no fue sustancial: "Seguimos viendo una inflación más cerca de 35% que de 30%. Para el 1° cuatrimestre, el piso es de 3% a partir de una inflación que viene elevada y genera una inercia significativa (es decir, precios que suben para no perder terreno frente a otros precios que aumentaron antes) y los ajustes de tarifas. Recién en el 2° semestre la inflación podría bajar a niveles más alentadores, cuando las actualizaciones de tarifas entren en modo electoral y se planchen. Pero los movimientos cambiarios también impactarían en ese entonces, por lo que el descenso no sería brusco".

Para Eco Go, el IPC de febrero rozará el 4% y el primer trimestre acumulará cerca de 10%

En Eco Go sorprendió la dinámica de febrero. Ellos esperaban 3%, pero las mediciones que realizaron en las primeras semanas rozaron el 4%. Por eso sumaron estiraron su previsión anual al 34% y esperan que sólo el 1° trimestre aporte entre 9,5% y 10% de inflación. "Si a esto le sumamos la baja de tasas, va a haber espacio para alguna recomposición de márgenes por parte de las empresas", advirtió el analista Juan Paolicchi.

En LCG ya preveían un promedio de 3% mensual en el 1° trimestre y por eso, por el momento, mantienen su proyección anual de 32%. Sin embargo, su director, Guido Lorenzo, destacó: "Sí nos sorprendió que la suba fue acompañada de un contexto recesivo y de estabilidad cambiaria, lo que indica que aún estamos en un proceso de fuerte componente inercial".