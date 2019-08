El tercer banco danés, el Jyske Bank, anunció hoy que comenzará a aplicar intereses negativos a sus clientes millonarios por sus depósitos a partir del 1 de diciembre próximo. Los clientes que tengan más de 7,5 millones de coronas danesas (poco más de un millón de euros) deberán pagar una renta negativa del 0,6 % a partir de esa cantidad, si no llegan antes a un acuerdo con el banco, reportó la agencia EFE.

"Las rentas negativas han marcado el mercado danés de forma casi ininterrumpida durante siete años. Siempre hemos creído que sería algo temporal, pero ahora se ha vuelto permanente", explicó en un comunicado el director ejecutivo del banco, Anders Dam.

Dam resaltó en declaraciones al medio digital económico "Børsen", que la mayoría de los clientes quedarán excluidos de esta medida, aunque no aseguró que esa situación no vaya a variar en el futuro. "Espero que no, pero no puedo prometerlo. Dependerá de si hay más bajas de las tasas de interés básicas", agregó.

El Banco Central de Dinamarca fue el primero en ir por debajo de cero, en 2012, y para sorpresa de muchos, no produjo estrés en el sistema financiero. En 2014, varios de los Bancos Centrales de Europa siguieron ese ejemplo. Dos años después, el japonés hizo lo mismo, informó el World Economic Forum (WEF).

El Jyske Bank ya había atraído la atención hace dos semanas al lanzar una oferta hipotecaria que permite poder comprar una vivienda a diez años con un interés del -0,5%, excluidos gastos de gestión.

Cómo surgieron las tasas reales negativas

Un informe del Foro Económico Mundial afirma que, desde la Gran Recesión, "una importante cantidad de economías avanzadas estuvieron paralizadas con bajo crecimiento, niveles de inversión bajos e inflación". A raíz de esto, las autoridades monetarias de diferentes países intentaron impulsar el desarrollo económico a través de medidas monetarias "más contundentes" y, a partir de este escenario, surgieron las tasas de interés negativas.

"La fijación de tasas de interés negativas se suele considerar una política no convencional, pero en realidad se puede ver como una continuación de la práctica de política monetaria perfectamente normal de mover la tasa de interés a corto plazo en respuesta a las fluctuaciones de la economía. Existe un límite a la baja en las tasas de interés, pero no lo hemos alcanzado todavía" indicó el WEF.

Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Las reducciones de las tasas de interés negativas funcionan en gran medida como lo hacen en tasas de interés positivas, aunque hay algunas diferencias: los efectos sobre los bancos, por ejemplo, y el impacto psicológico de las tasas de interés que caen en territorio negativo.