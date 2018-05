El crédito "precautorio" Stand-By de alto acceso fue creado por el FMI para cubrir necesidades de liquidez que no sean inmediatas. De acuerdo a la definición publicada oficialmente por el organismo, están dirigidos a "un país miembro con una necesidad potencial aunque no inmediata. No obstante, los países mantienen y acumulan los derechos para solicitar desembolsos en el marco de un acuerdo si la necesidad de financiamiento surgiera en una etapa posterior".

Los límites de financiamiento serán más laxos: "Los acuerdos con fines precautorios no tienen en cuenta para calcular los límites de dos años y medio" de la línea de préstamos común.