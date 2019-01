El Indec mostró un rendimiento parejo en la comparación interanual y casi todos los sectores, excepto tabaco y siderurgia, mostraron caídas en el uso de sus maquinarias. El peor desempeño volvió a ser el de la textil, en línea con una caída en la producción de 22% en forma acumulada durante la gestión Cambiemos.

El de la siderurgia es un caso particular. Junto con la automotriz y los minerales no metálicos, fueron sectores que arrancaron el 2018 con crecimientos mensuales de dos cifras en su actividad productiva. Los tres moderaron o revirtieron sus desempeños. Así, la automotriz cayó 10,6 puntos en su uso de capacidad instalada y minerales no metálicos 7,9 puntos. El director del Centro de Estudios de la UIA, Pablo Dragún, explicó: "En particular en metales básicos cuesta bajar fuerte la producción, se va a haciendo en tramos. Pero las ventas del sector ya no vienen tan pujantes".