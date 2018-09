La señal es muy mala porque no solo los fondos que entran son menos que los que habían transcendido sino porque no se permite que el BCRA intervenga para estabilizar el tipo de cambio. Y con el déficit externo que hay si no hay alguien que esté estabilizando todo el mercado va a ser demanda.

Por las expectativas de mayor devaluación va a haber más demanda en el mercado de cambios y no va a haber oferta. La señal es que Sandleris viene a ser un ejecutor de las políticas del Fondo y el FMI sostiene la política de flotación libre de la moneda. Pero para un país como Argentina, que es un país dolarizado implica una perspectiva de mayor devaluación e inflación. Uno puede entrever de lo que son los acuerdo con el FMI, que van a fijar un nivel de reservas alto como una meta de política para evitar que el BCRA pueda vender. Las reservas van a estar para pagar los intereses de la deuda, no para evitar una devaluación.

*Ex presidente del BCRA