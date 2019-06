En tiempos en los que el movimiento obrero tradicional enfatiza que las soluciones a la crisis "pasan por la política", la nominación de Miguel Angel Pichetto y la reunión de dirigentes enrolados tras la fórmula FF con Sergio Massa tuvo repercusiones variadas. El titular de La Fraternidad Omar Maturano se expresó a favor del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y fue terminante con el resto. "Es todo un revuelto gramajo" le aseveró a BAE Negocios para ampliar su malestar: "La verdad es que me dan vergüenza todos estos políticos. No son ni nunca fueron peronistas, gracias a Dios los trabajadores tenemos materia gris y pensamos como seres humanos en lo nacional y únicamente la justicia social", apuntó contra Cambiemos y el frente que proponen Alberto Fernández y la senadora Cristina Fernández.

En una jornada en la que el referente de los taxistas Omar Viviani se reconcilió con Hugo Moyano y por ende adhirió a la fórmula FF que respalda el Frente Sindical, el camionero y presidente de Independiente consideró que no hay otra posibilidad de que Massa suscriba el acuerdo que le propone la conducción del PJ. "Estoy convencido de que se va a concretar porque nadie puede negar que Massa es una persona inteligente, capaz y de experiencia. Hará lo que más le convenga a la gente y en ese sentido creo que va a estar".

Tampoco faltaron los secretarios generales que se excusaron de brindar su parecer bajo una sintética calificación respeto a Pichetto en Cambiemos "sin palabras" y aventuraron que "todavía faltan más sorpresas". Dos de los referentes sindicales de peso que se reunieron con Massa en sus oficinas de la avenida Libertador, Carlos Acuña uno de los titulares de la CGT, Sergio Palazzo ( Asociación Bancaria) y Antonio Caló ( UOM) propiciaron también que el "camino es la unidad" y respecto al "café pendiente" entre Massa y Alberto Fernández señalaro por Crónica HD que estaban dispuestos a acercar tanto la infusión como el azúcar. El metalúrgico habló de cierre de industrias en su rubro y miles de puestos de trabajo perdidos desde que el presidente Mauricio Macri inició su mandato.

También el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, apenas conocida la nominación de Pichetto, señaló que "no hay espacio en la dirigencia sindical como en el peronismo para adherir a lo que propone este Gobierno como continuidad, lo que hasta ahora estaba detrás de bambalinas ahora se blanqueó" le sintetizó a este medio para acotar que "no serán más que tres o cuatro dirigentes sindicales los que puedan sumarse a esta decisión que tomó el senador Pichetto".