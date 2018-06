Argentina y Ucrania son parecidas. Mas allá de su estructura económica y población, Ucrania comparte con Argentina un gran saldo deudor: la ex república soviética se ubica en el tercer puesto mundial de acreencias con el Fondo y le debe al organismo mas de u$s17.000 millones. Lo cierto es que Ucrania, como Argentina, fue recibido por los mercados con cariño en los últimos 4 años y hubo grandes desembolsos importantes por partes fondos de inversión, producto del apoyo que occidente le da a un país fronterizo con Rusia, su enemigo geopolítico en Europa. Pero Ucrania aún no logró lo que Argentina se aseguró ayer, el regreso a los mercado financieros como "emergente". Una situación que parece extraña pero es previsible, ya que a diferencia de Argentina, Ucrania no tiene graves problemas cambiarios ni volatilidad financiera, realidad que atravesó hace hace cuatro años y que resolvió con un megaajuste y un ajuste de tarifas que paralizó la economía del país. Un escenario demasiado parecido al que el futuro podría depararle a la Argentina.