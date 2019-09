El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, conversó con BAE Negocios y afirmó que, si bien en el caso particular de la provincia las cuentas públicas están equilibradas, sin un proyecto de Nación que apunte a la producción y apuntalar al consumo, esa situación "no puede durar más de cuatro, cinco o siete meses". Además criticó con fuerza la apertura comercial indiscriminada y pidió que se cuide el empleo local.

—Usted sostiene que las políticas del Gobierno nacional afectan a las provincias. ¿En que falló y cómo se sale?

Me parece que se falló en la mirada, se falló en la subestimación de la situación, en creer que uno tiene que ser pasible de que le importen y le traigan todo lo que le quieran traer. Estados Unidos, que supuestamente es uno de los países más liberales, no funciona así. Es proteccionista hacia adentro y cuando le duele un poco el zapato del empleo o del crecimiento inmediatamente busca mecanismos regulatorios a favor de los 300 millones de personas que habitan ese país. Y nosotros en cambio abrimos hace muy poco la importación de vinos en 100 millones de litros. No se para qué. Ya no había para vender el que producimos nosotros acá, en el país. Eso es solo un ejemplo y hay más. Pero lo que ya fallaron ya pasó. Habrá que realizar un nuevo y mejor diagnostico y un modelo donde se puedan equilibrar tres definiciones: crecimiento, sutentabilidad ambiental e inclusión.

—¿Cómo afecta a las provincias el derrotero nacional?

Nuestra situación fiscal es equilibrada pero cuánto tiempo puede durar? Cuatro meses, cinco, siete meses. Si bien nosotros venimos escapándole a la situación general de las otras, ninguna provincia se puede salvar si no hay un proyecto de Nación que las contenga a todas. Nuestras cuentas provinciales se vieron atacadas por una situación económica nacional donde cae el consumo y por ende cae la recaudación, y donde el sector privado cada vez tracciona menos porque tiene muchos problemas. Sólo por nombrar alguno de ellos, conseguir un crédito al 80% para financiase es un imposible. Estamos muy preocupados por que vuelva un modelo nacional que ponga foco en la producción y menos esfuerzo en la especulación.