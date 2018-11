El integrante de la UIA José Urtubey, afirmó que "el Gobierno que venga va a recibir, en términos económicos, una herencia peor que la del 2015", y reclamó "empezar a pasar a un modo productivo, no financiero". "Este programa de un violento ajuste, la pregunta es quienes llegan al año que viene. Hay que prender los motores del desarrollo", enfatizó.

"Me solidarizo con la pymes porque están llegando sin ningún tipo de crédito, sin mercado, muchas de ellas cerrando. El problema es que este modelo de desarrollo económico, tal como está, no le sirve a nadie", afirmó, en declaraciones a FM Millenium. Y sostuvo que "hay muchas pymes que no van a poder pagar".