Ante el recorte en los subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta, Tecpetrol puso en "stand by" tres de los cuatro equipos que tenía en el área de Fortín de Piedra y negocia con el sindicato de petroleros la reubicación de unos 300 operarios que se verían afectados por esta medida. El Gobierno reaccionó y convocó a una reunión en la Secretaría de Energía para la semana próxima.

La decisión del grupo Techint encendió las alarmas en el sector, y se produjo después de que el encargado Energía, Gustavo Lopetegui, le comunicara a las compañías que operan en la formación neuquina que no incorporarán nuevos proyectos al programa para estimular la explotación de hidrocarburos no convencionales y reconocerán el precio extra sólo para la curva de extracción presentada originalmente.

La principal perjudicada por este cambio fue Techint, que se llevaba el 70% de los desembolsos y actualmente ya produce unos 17 millones de metros cúbicos diarios, el doble de lo que proyectó al inicio. Esto implicaría una baja de u$s150 millones a sus ingresos previstos por el gas obtenido a lo largo de 2018, que el Ejecutivo prometió abonar a u$s7,5 el millón de BTU.

La firma de Paolo Rocca amenazó con iniciar acciones legales por lo que consideraba una modificación de las reglas de juego y advirtió que revisará su plan de inversiones ante este nuevo escenario.

Lo cierto es que el impacto sobre la producción no se hizo esperar y Tecpetrol le informó a su proveedora de servicios, HP, que pondrá en "stand by" tres de los cuatro equipos que tenía instalados en Fortín de Piedra, el área que explicó el boom del gas no convencional del último año.

En el sector estiman que podrían verse afectados unos 300 empleados y en ese marco el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, negocia con la compañía para que los operarios sean trasladados a donde se lleven las máquinas, de manera que no haya pérdida de puestos de trabajo.

"Todavía falta la comunicación oficial", aclaró Pereyra ante la consulta de BAE Negocios, que dijo estar en conversaciones con directivos del grupo de la "T".

"Hoy a la tarde solicitamos la constitución de la mesa de Vaca Muerta", añadió el gremialista, que prefirió bajarle el tono a la pelea: "mantenemos la tranquilidad porque no hay razones para que haya despidos".

Por su parte, en el Gobierno puntualizaron que por el momento eran sólo trascendidos y que para el lunes o martes está prevista una reunión en conjunto con representantes del gremio y de la compañía. Asimismo, la mesa sectorial de Vaca Muerta aún no tiene fecha definida para su próximo encuentro, el cual podría quedar para fines de este mes.

En tanto, fuentes del sector empresario remarcaron que la decisión aún no era oficial, al tiempo que se evaluaba el desplazamiento de los trabajadores afectados a otra área, de manera de evitar abrir un frente de conflicto sindical.

El martes, Pereyra encabezó una multitudinaria asamblea en Añelo, el corazón de la zona de explotación, durante la cual alertó que no tolerarían ninguna desvinculación. "Nosotros respetamos la adenda a ultranza y la cuidamos, en caso de haber algún despido, va a ser la empresa la que la rompa", sostuvo en declaraciones a este medio.