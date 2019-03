El secretario de Energía Gustavo Lopetegui afirmó este viernes en Nueva York que Vaca Muerta registró inversiones por más de u$s4.000 millones en 2018 y más de 1.000 pozos perforados, algo que genera "récords de producción todos los meses", se informó desde el Ministerio de Hacienda mediante un comunicado.

" Vaca Muerta es una realidad en marcha con más de 1.000 pozos perforados; más de US$ 4.000 millones de inversión en el 2018 y récords de producción todos los meses", afirmó Lopetegui durante una reunión en el Council of The Américas, donde estuvo presente la presidenta de esta entidad, Susan Segal.

Lopetegui añadió que "pese a los niveles de crecimiento que tenemos (más de 200% en gas y casi 80% en petróleo), el potencial de crecimiento es enorme".

La Secretaría de Energía precisó que, de toda la superficie de Vaca Muerta, "el 23% ya tiene otorgadas concesiones de explotación no convencional y apenas el 4% ha entrado en etapa de desarrollo".

Lopetegui anunció que la semana próxima se reunirá con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su ministra de Energía, Susana Jiménez, para consensuar un mecanismo que le permita a la Argentina exportar gas durante los 8 meses de menor demanda local.

De ese modo, Chile podrá reducir sus importaciones de gas natural licuado, se informó.