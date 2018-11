El presidente ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi, sostuvo que "estructuralmente la macro argentina, después de haber corregido los precios relativos, tiene condiciones para pensar que la exportación" al sostener que el costo laboral es similar a Brasil y levemente superior que en México. "Estamos en equilibrio con la región lo que quiere decir que agregar valor en la Argentina es viable".

Destacó la importancia de tener el sistema de bandas aplicado por el Banco Central para la variación cambiaria con el objetivo de garantizar para evitar el atraso del dólar. En ese contexto, alertó por la guerra comercial mundial y pidió inserción inteligente en el mundo de la mano de acuerdos particulares con cada país o región del mundo.

A continuación, un extracto de la entrevista que Berardi mantuvo con BAE Negocios:

Lanzaron Pro Pymes Exporta, ¿qué le pidieron al Gobierno para garantizar su éxito?

Llamamos al ministro de Producción, Dante Sica, y le dijimos que además de que nosotros podemos ser de cadena comercial, necesitamos una coordinación comercial institucional con el poder público. Se habló de reembolsos y retenciones, se discutió el tema del bono. Hubo una reunión a puertas cerradas en donde el Gobierno, nosotros y las pymes nos dijimos las cosas que teníamos que decir.

Para sostener el déficit cero se impusieron retenciones y se quitaron reintegros, ¿una pyme puede ser competitivos así?

Es simplemente una cuestión matemática. Hay una devaluación que te dio competitividad y después tenés una retención. Nosotros le dijimos al Ministerio que entendemos la necesidad de corto plazo y celebramos el objetivo de déficit cero, aunque también dijimos que las retenciones hay que sacarlas más antes que después. El ministro nos dijo que no era posible en el corto plazo. En la medida en que las exportaciones se hagan, se cumple el objetivo del Gobierno de recaudar y lo entendemos por el objetivo del déficit cero. El problema es cuando la operación no se hace. Entonces adelantamos que vamos a llevar pedidos de flexibilidad para algunos sectores para cuando no pueda hacer la operación y ahí se pierde el objetivo de recaudar. Esto vamos a empezar a discutir en la mesa de trabajo. Lo importante es que se habló con honestidad y transparencia.

¿Se va a hablar en la mesa de la estrategia en el medio de la guerra comercial que hay en el mundo?

Sacamos el tema haciendo un paralelo con competencia deportiva: antes nos vestíamos de fútbol para salir a la cancha y ahora no sabemos si tenés que llevar un bate (de béisbol), un casco de fútbol americano, con indumentaria de rugby. Cada mercado necesita de una estrategia particular porque el mundo dejó de tener un ente regulador, que es la OMC, y hoy es una guerra comercial en donde se resguardan con dumping, cuota, etcétera. La integración inteligente es que no hay una receta para todos los mercados.

Si los mercados retoman su volatilidad, ¿se puede mantener el esquema exportador con la variación de los precios internos?

Si el tipo de cambio de devalúa más, nos volvemos más competitivos. El problema es un atraso cambiario, pero la indexación del piso de la banda cambiaria es la solución porque los costos de transformación van a ser parecidos a los de mis socios comerciales. El gran conflicto del Mercosur es que no tuvo coordinación macroeconómica. La UE no hubiese durado si Francia hubiese devaluado el franco 10% y el marco no. Eso hubiera sido otra guerra mundial, pero había una coordinación de bandas de devaluación, y después llegaron al Euro.

Preocupa el año electoral respecto de cambios de rumbo?

No creo que afecte la actividad exportadora. Es posible que afecte la decisión de inversión porque algunos sectores están a la espera de los resultados políticos.