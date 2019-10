Las ventas minoristas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) cayeron 14,5% en septiembre frente a igual mes del año pasado, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME).

De acuerdo con el reporte, la actividad en los comercios arrancó firme durante los primeros días, pero el movimiento se fue conteniendo desde la segunda semana.

El dato positivo es que, si la comparación se hace con respecto a agosto, las ventas registraron un leve aumento del 2,1%, aunque en lo que va del año hay un retroceso acumulado de casi 13 puntos con respecto al mismo periodo del 2018.

Entre otras cosas, la CAME consideró que la caída no fue más profunda gracias a las cuotas sin interés ya que un tercio de los negocios no aumentó sus precios.

En ese sentido, un trabajo de First Capital Group estimó que las compras con tarjeta de crédito registró un saldo de $456.283 millones, lo que implicó un salto récord de 5,9% respecto al cierre del mes pasado.

"Producto de la recesión y del ajuste de precios, los consumidores han usado los plásticos mayoritariamente para financiar sus compras, impulsado por el programa Ahora 12 y en muchos casos para poder llegar a fin de mes", planteó First.

En la comparación interanual, la mejora fue del 28,3%.

"La generalización del programa "Ahora 12" a una más amplia gama de productos y la extensión de la oferta a prácticamente todos los días del mes, da como resultado un incremento de los saldos financiados con esta operatoria", aseguró Guillermo Barbero, Socio de FIRST.

El monto promedio por transacción bajó un 14%, más del triple que el global. Esto indicaría un mayor uso de instrumentos de pago electrónicos para más operaciones y de menor monto, consideró la firma.